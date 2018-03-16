«Доска преткновения»: Немцовы и либеральная общественность отказались от Собчак

В российской так называемой либеральной оппозиции произошел раскол. Семья и соратники убитого политика Бориса Немцова отказались участвовать в официальном открытии памятной таблички в его честь, которую официально разрешил установить мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщил лидер движения «Справедливость» Илья Яшин, в завтрашнем «официальном открытии» сторонники Навального не будут присутствовать, так как расценивают это как «предвыборное мероприятие» кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

«Нас коробит, что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании. А еще больше нас коробят благодарности и реверансы в адрес Собянина. Городские службы почти три года громили народный мемориал Немцова на Большом Москворецком мосту. И установка памятной доски стала результатом давления на власть со стороны гражданского общества, а не доброй воли Собянина»,– цитирует Яшина «Коммерсант».

Политик также отметил, что Собчак лично пригласила его на открытие, но он на «предвыборную акцию в последний разрешенный день агитации» не пойдет.

Дочь убитого оппозиционера Жанна Немцова также заявила, что «полностью поддерживает» движение «Солидарность», и сообщила, что ее семья не будет участвовать в открытии по двум причинам.

«Первое – это знак солидарности с нижегородскими активистами, получившими по 20 суток за участие в марше памяти моего отца. Среди них друг моей семьи Стас Дмитриевский. Вторая причина – выбор даты – это политическое мероприятие перед выборами. Нам не нравится, что память моего отца используется в политическом действе»,– подчеркнула Немцова.

Адвокат Немцова Вадим Прохоров также выразил уверенность, что «неправильно привязывать к чьей-либо президентской кампании открытие таблички Борису Немцову и за счет этого пытаться повысить популярность у либеральных избирателей».

Скандальный политик Алексей Навальный со своей стороны назвал открытие таблички «совместной предвыборной акцией Собянина и Собчак» и «одним самых гнусных эпизодов этой «предвыборной кампании».

Сторонники Немцова призвали прийти к дому №3 на Малой Ордынке в субботу, а не в пятницу, когда там пройдет мероприятие Собчак.

Напомним, 14 марта Собчак на своей странице заявила, что ей «удалось завершить весь формальный марафон с памятной табличкой на доме Бориса Немцова».

«Это важный момент – Борис живет в нашей памяти и сердцах, но сам город, его стены, парки, мосты – мы имеем на них не меньшее право, чем власть, чем наши оппоненты, чем равнодушные люди. Мы получили разрешение мэрии и наконец собрали подписи жильцов того самого дома, хоть это было и очень непросто. Спасибо им большое! Спасибо мэру Собянину, который поддержал эту заявку, спасибо инициативной группе, в которую вошли не только мои и Бориса друзья, но и люди разных взглядов, и спасибо всем вам – дежурившим на мосту, три года приносившим цветы, говорившим об этом в СМИ и дома, всем, кто принимал участие, и всем, кто сочувствовал», – написала она.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», первая мемориальная табличка в память о Немцове была установлена в сентябре 2017 года, тогда мэрия назвала это незаконным и пообещала ее демонтировать, однако меньше чем через неделю ее сняли активисты движения SERB.

В октябре табличка появилась снова, но SERB снова ее демонтировали.

Напомним, Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Согласно выводам суда, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов, находящийся в международном розыске, предложил обвиняемым в заказном убийстве Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Анзору Губашеву, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву 15 млн рублей за убийство политика. Осужденные приговорены к длительным срокам заключения.

Москва, Мария Вяткина

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