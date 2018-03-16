Захватчики «Тольяттиазота» вписались в предвыборную гонку

В преддверии выборов президента РФ корпоративный конфликт вокруг одного из крупнейших в мире производителей аммиака, ПАО «Тольяттиазот» («ТоАЗ»), вступил в новую фазу. Осужденный ранее и получивший срок за попытку рейдерского захвата предприятия его миноритарий Евгений Седыкин, похоже, предпринял новые шаги по перехвату контроля над заводом. На этот раз акционер решил воспользоваться для своих целей предвыборной тематикой.

Жителей Тольятти обнаружили в своих почтовых ящиках удивительные листовки – на одной стороне – письмо Седыкина в администрацию президента с просьбой помочь в смене собственников «ТоАЗа», на обороте – обращения с предвыборной агитацией к жителям региона от имени Общероссийского «Народного Фронта», к которому Седыкин никакого отношения не имеет.

В обращении к кандидату в президенты России Владимиру Путину Седыкин пишет, что группа акционеров завода, объединенная в Оргкомитет «Тольяттиазот-2015», «осуществила комплекс корпоративных мероприятий по возврату похищенного имущества», и сообщает о целях группы – восстановлении бенефициарных собственников в реестре акционеров предприятия. При этом автор заявляет, что ему доступен механизм закрепления контрольного пакета акций завода за российским бизнесом.

Миноритарий также активно упоминает в письме многочисленные решения «собраний акционеров» инициативной группы, которые на самом деле были признаны незаконными.

Как напоминает «ТоАЗ» в опубликованном на официальном сайте предприятии заявлении, в декабре 2017 года Самарский областной суд оставил без изменения приговор Красноглинского районного суда г. Самары, которым Седыкин Е.Я. признан виновным в совершении: преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ (изготовление фальшивых протоколов общих собраний акционеров ОАО «Тольяттиазот»); преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (представление в ИФНС документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа ОАО «Тольяттиазот») и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, т.е. приобретение права на денежные средства ОАО «Тольяттиазот» в размере более 6 млрд. рублей и на акции ОАО «Тольяттиазот», принадлежащие другим акционерам).

В итоге за попытку рейдерского захвата завода он получил четыре года лишения свободы условно.

Во второй агитке вышеупомянутый Оргкомитет «Тольяттиазот-2015» от имени ОНФ обращается к трудовому коллективу «ТоАЗа» и всем жителям Тольятти с призывом вернуть градообразующее предприятие под контроль «трудового народа».

Стоит отметить, что осужденный Седыкин уже не в первый раз прикрывает свои действия именем ОНФ, к которому, как выяснили СМИ, никакого отношения не имеет. При этом сложно не увидеть и двойные стандарты в игре миноритария – в письме в администрацию объектом возвращения завода он указывает российский бизнес, а в обращении к рабочим и горожанам – уже трудовой народ. Учитывая настойчивый интерес к предприятию другого миноритарного акционера – ОХК «Уралхим», можно предположить, о каком «российском» бизнесе идет речь.

На «ТоАЗе» быстро отреагировали на распространение листовок – в официальном заявлении предприятие сообщает, что направит обращения в правоохранительные и надзорные органы РФ для получения правовой оценки действий Седыкина, а также будет использовать все законные средства, чтобы защитить свои интересы. Также руководство завода призвало СМИ и граждан Тольятти не поддаваться на подобные провокации и не идти на поводу у мошенников.

По оценкам экспертов, на столь сомнительные действия, как распространение листовок и обращение к федеральным властям, участники корпоративного конфликта в контексте использования тематики выборов идут в том случае, когда все возможные ресурсы на региональном уровне уже исчерпаны.

«Попытка подключения федерального административного ресурса – один из ключевых инструментов в разрешении корпоративных конфликтов, помимо юридической, пиар-составляющих и др., – говорит руководитель Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти Павел Толстых. – Когда заканчиваются юридические механизмы, лоббистские механизмы на уровне региона, это, пожалуй, последний способ разрешить ситуацию».

По словам эксперта, предвыборная ситуация становится в таком случае дополнительным инструментом воздействия на обстановку.

«Власть в регионах в это время находится в достаточно нервозном состоянии, и любая раскачка ситуации с привлечением населения, работников какого-нибудь завода и так далее – это дополнительный раздражающий фактор. И этот инструмент часто используется в такие чувствительные для власти моменты, как выборы, – отмечает Павел Толстых. – Попытка подключения федерального уровня в предвыборный период это уже игра ва-банк. Этот шаг используется, когда внутренние ресурсы на уровне региона исчерпаны и другими путями добиться результата не удается».

Тольятти, служба информации РИА «Новый День»

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