Выборы-2018: Явка приближается к 60%

Явка на выборах президента РФ к 18:00 часам приблизилась к 60%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют последние данные Центризбиркома РФ. Сейчас этот показатель активности избирателей составляет 59,86%.

Примечательно, что в Москве, в которой традиционно явка значительно ниже, чем в целом по стране, достигла 53%, при общей явке в Москве в 2012 году в 58,10%.

«Шикарная явка в Москве», – прокомментировал ход голосования заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

На 18:00, по данным сайта Центризбирком, наибольшая явка зарегистрирована в национальных республиках РФ. В частности, в Чувашии проголосовали 76,61% избирателей, Чечне – 78,99%, Тыве – 83,36%, Северной Осетии – 72,03%, Карачаево-Черкесии – 72,29%, Кабардино-Балкарии – 84,05%, Ингушетии – 70,90%, Дагестане – 72,04%.

Среди других регионов выделяются Ульяновская область, где к 18:00 проголосовали 74,85% избирателей, Брянская область с показателем 70,25%.

Как сообщал «Новый День», явка на выборах к 17:00 мск составила 51,9%, на 12:00 мск – 34,72%.

Напомним, избирательные участки будут открыты для голосования до 20:00 по местному времени. Выборы президента РФ завершатся в 21:00 мск, когда закроются участки в Калининградской области. В более чем 20 регионах на Дальнем Востоке и в Сибири начался подсчет голосов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.03.18

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