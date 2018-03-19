Гидрометцентр России уточнил, когда ждать потепления в Москве

Завтра, 20 марта начнется астрономическая весна, однако в московском регионе до конца недели сохранится морозная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, метеорологическую весну не следует ждать на этой неделе.

В минувшие выходные температура ночью в Москве понижалась до -19…-20°, по области до -23…-28°. Эти ночи в Москве стали самыми холодными в марте. Лишь благодаря большому суточному ходы температуры, яркому солнцу и не сильному ветру дневные -4…-9° воспринимались вполне комфортно.

При этом, как отмечают синоптики, значения средней суточной температуры были на 11-12° ниже климатической нормы. В целом средняя температура прошедших дней марта почти на 5° ниже нормы. В последний раз примерно такой холодный март в Москве отмечался в 2013 году.

Осадков выпало 22 мм, или 63 % от месячной нормы. Высота снежного покрова утром в понедельник, 19 марта составила 46-51 см в Москве, 38-49 см по области.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

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