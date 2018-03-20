Весна подвела: в Москве зафиксирован всплеск заболеваемости простудой

В Москве зафиксирован подъем заболеваемости гриппом и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. Как отмечают санврачи, рост заболеваемости связан с нехарактерными для данного времени года низкими температурами воздуха.

В целом показатели заболеваемости по совокупному населению остаются ниже расчётных эпидемических пороговых величин на 14%. Удельный вес больных гриппом в структуре заболеваемости ОРВИ составил 0,9 %.

По данным вирусологического мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией аденовирусов, вирусов парагриппа, гриппа В, гриппа А/H3N2/, гриппа А/H1N1/pdm09, а также метапневмовирусов.

Стоит отметить, что похожая ситуация наблюдается в Подмосковье. Однако по совокупному населению зафиксировано превышение порогового уровня заболеваемости в семи муниципальных образованиях. В частности, в Мытищах – на 62,2%, в Наро-Фоминском районе – на 24,2%, в Пушкинском районе – на 19,3%, а также в Звенигороде на 18,1%, Ивантеевке на 16,5%, Подольске на 5,4% и Орехове-Зуеве на 3,2%. В ряде муниципальных образований на карантин закрыты группы в детских садах и классы в школах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

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