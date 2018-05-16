Ближневосточное обострение: США подготовили почву для Третьей мировой войны

США в попытке сохранить влияние на Ближнем Востоке готовы развязать в регионе локальную войну, которая может перерасти в Третью мировую. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. По его оценке, Вашингтон рассчитывает на реванш после краха «Арабской весны».

Комментируя действия президента США Дональда Трампа, который расторг «ядерную сделку» с Ираном и спровоцировал новое обострение в ирано-израильском конфликте, Сивков выразил уверенность, что таким образом Вашингтон предпринимает отчаянные попытки сохранить хотя бы часть своего влияния в регионе.

«Соединенные штаты за последние 7 лет потерпели даже не стратегическое, а геополитическое поражение на Ближнем Востоке. Операция «Арабская весна» закончилась крахом. В Сирии была заключительная точка этой «Арабской весны» – они потерпели там военное поражение», – констатировал эксперт, пояснив, что в Сирии так называемая «оппозиция», которая боролась с президентом Башаром Асадом – американская «креатура», их «прокси-войска».

«Россия закрепляется в Сирии в этих условиях. Очевидно, расширяется влияние Ирана. Соединенные штаты разбиты и в этих условиях они хотят реванша», – считает Сивков.

«Не будем говорить о «большой войне», но то, что война будет расширяться и продолжаться – безусловно, это так», – добавил он.

Эксперт выразил уверенность, что осторожная позиция России, которая официально не поддержала ни одну из сторон в ирано-израильском конфликте, сейчас единственно верная. «Москва не молчит, Москва говорит о необходимости решения иранско-израильского вопроса мирным путем», – обратил внимание эксперт.

«Мы (Россия) не можем занять чисто иранскую или израильскую позицию, потому что тем самым мы становимся участниками конфликта и втягиваемся в крупномасштабную войну на Ближнем Востоке. Если Москва займет чью-либо позицию, это означает ни что иное как начало Третьей мировой войны», – подчеркнул Сивков.

Он также отметил, что на данном этапе «речь идет о локальной войне».

«Мировая война начинается, когда в нее втягиваются ведущие мировые центры силы. А за этим подтягиваются все остальные. С чего началась Вторая мировая война? С конфликта Польши и Германии: сразу же после нападения Гитлера на Польшу, войну объявили Франция и Великобритания. Еще не воевали Штаты, не воевала Италия, но вступили в войну три центра силы – Германия, Франция, Великобритания – и началась мировая война. Тоже самое было и в Первую мировую войну», – напомнил эксперт.

С его точки зрения, если ситуация будет развиваться в самом негативном ключе, то в войну могут вступить два «центра силы»: с одной стороны, Россия и Иран, с другой – Израиль и США. «А вот уже и мировая война. Европа тоже втянется. Турция, скорее всего, выступит на стороне России и антиизраильских позиций. Перекинется конфликт Турции с Европой. Поэтому Россия делает все от нее зависящее, чтобы не допустить сползания в эту «кашу», – сказал Сивков.

В то же время он обратил внимание, что пока действия по недопущению такого рода конфликта носят паллиативный характер.

«Так или иначе, конфликт будет нарастать. Соединенные штаты потерпели военное поражение. Особенно неприятно для США и Израиля то, что Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган) занял антиизраильскую и антиамериканскую позицию. А Турция – член НАТО. Это означает ни что иное как начало распада НАТО. Даже то, что Турция сейчас сделала, объявив траур по случаю гибели палестинцев, – для них (США) это тяжелейшие геополитические потери, и они будут любым способом пытаться изменить ситуацию», – уверен эксперт.

По его словам, для Вашингтона сейчас единственный способ переломить ситуацию – не допустить «консервацию» конфликта.

«Что такое консервация ситуации – это мир. Поэтому США и Израиль всеми мерами пытаются добиваться продолжения военного конфликта», – заключил он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», президент США объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном, так как информация поступившая от Израиля, говорит о том, что Иран не прекратил разрабатывать ядерное оружие и продолжает обогащать уран. Трам заявил о намерении вернуть санкции, затрагивающие энергетику, нефтехимический и финансовый секторы иранской экономики. Партнеры Тегерана также рискуют оказаться под жесткими ограничениями.

Москва, Мария Вяткина

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