Москву ожидают сырые выходные

Жителям московского региона синоптики обещают дождливые и «умеренно теплые» выходные. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сырая погода сохранится и в начале следующей недели.

Метеорологи ожидают, что кратковременной дождь с грозой пройдет местами уже ночью в пятницу, 18 мая. При этом температура воздуха составит 14..16 градусов в Москве и 11..16 в области. Днем потеплеет до 23..25 и 22..27 градусов соответственно. Однако вновь прогнозируется небольшой дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

В субботу, 19 мая, также ожидается дождь, местами – с грозой. В мегаполисе ночью – до 14..16 градусов, в Подмосковье – до 11..16. Днем воздух прогреется до 20..22 и 18..23 градусов.

В воскресенье, 20 мая, местами снова возможны кратковременные дожди. Температура ночью в столице будет 12..14 градусов, в области – 9..14. Днем воздух прогреется до 20..22 и 17..22 градусов в Москве и Подмосковье.

Согласно прогнозу синоптиков, «местами кратковременные небольшие дожди» ожидаются и в начале новой недели. Ночью станет чуть прохладнее – до 8..13 градусов, а днем даже теплее – до 19..24.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.18

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