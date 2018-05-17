На московский регион надвигается град: объявлено штормовое предупреждение

Региональные управления МЧС Москвы и Московской области опубликовали штормовое предупреждение: в столичном регионе в ближайшие часы ожидается гроза и град с порывистым ветром до 17 метров в секунду. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщениях ведомств.

Согласно прогнозу федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», штормовое предупреждение действительно до 23 часов.

Во время ненастья спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать крайнюю осторожность.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.18

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