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Вторник, 22 мая 2018, 22:01 мск

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Российский ответ США: Москва готова обложить американские товары пошлинами почти на $500 млн

Россия направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) предупреждение о введении пошлины в размере $537,6 млн на американские товары стоимостью $3,16 млрд. Однако дата введения этой ответной меры на ограничения импорта в США пока неизвестна.

Как известно, в конце марта США ввели заградительные пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Российская сторона указала, что экспорт стальной продукции из России в США составляет $1,512 млрд в год, алюминиевой продукции – $1,646 млрд, соответственно, годовой размер пошлин на стальную продукцию оценивается в $378,1 млн, алюминиевой – $159,5 млн.

В документе, который цитирует «Прайм», отмечается, что Россия оставляет за собой право ВТО приостановить действие льготных условий или иных обязательств и ввести ответные меры, эквивалентные ущербу от ограничений США, через 30 дней после уведомления. Россия также обещает предоставить ВТО более подробную информацию о предлагаемых ответных мерах до их реализации и указывает, что расчеты могут быть скорректированы в случае будущих изменений.

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков сообщил, что решение, когда и на какие товары могут быть введены пошлины в ответ на решение США по стали, пока не принято.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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