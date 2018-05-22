Росстат «успокоил» и «обнадежил»: реальные доходы россиян растут

Благосостояние жителей России повышается: реальные доходы и зарплаты растут. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют опубликованные сегодня данные Росстата.

Если верить расчетам ведомства, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке Росстата, в апреле 2018 года по сравнению с прошлогодним уровнем увеличились на 5,7%, а за четыре месяца – на 3,8% без учета единовременной выплаты (ЕДВ) пенсионерам, которая была осуществлена в январе 2017 года. Если учитывать ЕДВ, то годовой рост доходов немного скромнее – 2,3%.

Кроме того, среднемесячная начисленная заработная плата в апреле 2018 года, по оценке Росстата, составила 43,55 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 10,4%. В январе-апреле 2018 года рост составил 12,1%.

Вместе с тем, рост реальной заработной платы в апреле составил 7,8% в годовом выражении, а в месячном – 2,4%. За четыре месяца рост составил 9,6% по сравнению с прошлогодним периодом.

Реальные зарплаты и доходы граждан резко выросли накануне президентских выборов, чему помогла масштабная индексация выплат бюджетникам, отмечает «Ъ». В марте глава Минтруда Максим Топилин сообщал о росте сразу на 10,5%.

Как сообщал «Новый День», эксперты скептически относятся к данным Росстата. Ранее аналитики подвергли сомнению выводы официальной статистики о снижении количества бедных в России в 2017 году. Если верить данным официальной статистики, численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 19,3 млн человек (13,2%): сравнительно с 2016 годом бедных стало меньше на 200 тысяч человек. При этом два года назад за чертой бедности, согласно информации Росстата, находились 13,3% россиян.

Как известно, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал основной задачей на ближайшее десятилетие снижение численности бедных в стране в два раза до 2024 года. По его словам, сегодня с бедностью сталкиваются 20 млн россиян.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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