«Третьяковка» объявила войну пьянству

Алкогольный ассортимент могут убрать из ресторана при Третьяковской галерее. Принятия таких мер намерено добиваться руководство музея, обеспокоенное нападением пьяного дебошира на картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».

Как сообщила директор «Третьяковской галереи» Зельфира Трегулова, музей настаивает на том, чтобы продажу спиртного прекратили. При этом, по ее словам, на территории «Третьяковки» «нет ни одного кафе или ресторана в собственности музея – это все арендаторы», передает «Интерфакс».

«В ресторане «Братья Третьяковы» есть алкогольные напитки, маленькие шкалики алкоголя были в кафе. Сейчас будем разговаривать, чтобы это оттуда убиралось», – подчеркнула она.

Однако Трегулова отметила, что ресторан – отдельное здание, и «будет сложно убедить владельцев». К тому же директор музея не сомневается, что все необходимые лицензии у заведений есть.

Как сообщал «Новый День», задержанный за нападение на картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковке – житель Воронежской области рассказал, что изрезал знаменитое полотно под влиянием алкоголя. 37-летний вандал заявил в свое оправдание, что не собирался уничтожать картину, а лишь «приехал посмотреть на нее».

В пресс-службе музея сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, также сильно пострадала авторская рамка. Полотно убрано из постоянной экспозиции и перенесено в реставрационную мастерскую музея.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 28.05.18

России не удается слезть с «нефтяной иглы», признали правительственные эксперты. / Россияне не готовы отказаться от пластика в быту. / Путин выбрал нового главу Якутии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»