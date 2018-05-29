В Москве арестован вандал, повредивший картину Репина

Сегодня Замоскворецкий суд Москвы принял решение о заключении до 26 июля под стражу Игоря Подгорина, который обвиняется в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, передает Infox.ru.

Адвокаты просили поместить его под домашний арест, поскольку Подгорин признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Сообщение о вандализме в Третьяковской галерее поступило в полицию вечером 25 мая. Злоумышленника задержали, когда он металлическим столбиком ограждения разбил защитное стекло на картине и стал наносить удары по полотну.

Позже Подгорин объяснил свои действия стремлением восстановить историческую справедливость. Повредил картину из-за «недостоверности изображенных на полотне исторических фактов», пояснил 37-летний мужчина.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье части 2 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов).

Ранее директор «Третьяковки» Зельфира Трегулова выступила с инициативой ужесточить наказание за покушение на художественные ценности. Она отметила, что максимальное наказание за подобный вандализм сейчас – 3 года заключения и штраф до 3 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.18

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