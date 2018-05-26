«Накрыло после 100 граммов водки»: картину Репина атаковал подвыпивший бомж

Задержанный за нападение на картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковке приезжий из Воронежской области рассказал, что изрезал знаменитое полотно под влиянием алкоголя. 37-летний вандал заявил в свое оправдание, что не собирался уничтожать картину, а лишь «приехал посмотреть на нее».

На видео, распространенном правоохранителями, злоумышленника рассказал, что «в восемь вечера зашел, хотел было уходить, в буфете выпил 100 грамм водки и чего-то… водку не пью, вот и накрыло чё-то». На вопрос осознает ли он тяжесть своего поступка, мужчина ответил утвердительно.

Видео допроса вандала

Ранее СМИ сообщали, что атаку на работу Репина вандал объяснил тем, что художник, по его мнению, исказил исторические факты.

Как сообщал «Новый День», мужчина пришел в Третьяковку вчера вечером перед закрытием, схватил металлический столбик ограждения и нанес несколько ударов по картине. В результате он разбил защитное стекло и порвал полотно в трех местах на фигуре царевича.

В пресс-службе музея сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, также сильно пострадала авторская рамка. Полотно убрано из постоянной экспозиции и перенесено в реставрационную мастерскую музея.

Злоумышленника задержала полиция, против него возбуждено уголовное дело по статье о повреждении культурных ценностей. Злоумышленнику грозит штраф до 3 млн рублей, лишение свободы на срок до 3 лет, обязательные работы на срок до 400 часов либо принудительные работы на срок до трех лет.

О вандале известно, что он бездомный, не имеет судимости, на психическом учете не состоял.

Между тем полиция установила, что стекло картины не было защищено антивандальной пленкой, хотя по данным в служебных документах музея полотно должно было иметь защитное покрытие, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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