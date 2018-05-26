В Третьяковке посетитель порвал знаменитую картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван»

В Третьяковской галерее посетитель повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Злоумышленник задержан.

По информации МВД РФ, 25 мая в 21:00 сотрудник охраны Третьяковки сообщил в полицию о повреждении картины, имеющей культурную ценность. Название пострадавшей картины в ведомстве не уточнили. По данным СМИ, вандал напал на знаменитую картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына».

Злоумышленник металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчину задержали прибывшие на место сотрудники полиции.

В Третьяковке позже уточнили, что картина получила серьезные повреждения – нападавший порвал холст в трех местах в центральной части на фигуре царевича. «От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали», – говорится в сообщении пресс-службы музея.

В галерее также отметили, что после завершения первичных оперативно-следственных действий реставраторы музея извлекли осколки стекла из полотна и перенесли картину в реставрационную мастерскую музея.

«Реставраторы Третьяковской галереи незамедлительно приступают к изучению последствий нанесенных ударов и выработке последовательной программы по восстановлению произведения. Среди первоочередных действий – проведение расширенного реставрационного совета с приглашением ведущих специалистов страны», – отмечается в сообщении.

По факту нападения на картинку возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей). Злоумышленнику грозит штраф до 5 млн рублей, обязательные работы либо лишение свободы на срок до 6 лет.

Вовк сообщила, что вандал «задержан в порядке ст. 91 УПК РФ».

Стоит отметить, что картина Репина ранее уже подвергалась нападению. В 1913 году душевнобольной старообрядец Абрам Балашов трижды порезал холст ножом. После сложнейшей реставрации, в ходе которой Илье Репину пришлось заново написать лица Ивана Грозного и царевича, полотно вновь предстало перед зрителями. С 1927 года оно постоянно хранится под защитным стеклом.

Картина была написана Репиным в 1883-1885 годах, впервые ее выставили перед публикой в 1885 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.05.18

СКР предъявил обвинение главе МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни». / Сергей Шнуров сообщил о разводе с Матильдой: поклонники в шоке. / На Украине взорвался склад боеприпасов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»