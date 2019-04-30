Суд отправил в колонию вандала, порвавшего картину Репина в Третьяковке

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии вандала, порвавшего картину Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына». По закону Игорю Подпорину, который в мае 2018 года нанес повреждения объекту культурного наследия в Третьяковской галерее, зачтут в срок время, которое он провел в СИЗО.

Подпорин признан виновным в «уничтожении или повреждение особо ценных объектов культурного наследия». Ему грозило до шести лет заключения. Сторона обвинения просила для него три года колонии общего режима.

Приговор суда еще не вступил в законную силу, у Подпорина есть 10 дней для его обжалования, передает РИА «Новости».

Представители Третьяковской галереи намерены дождаться экспертной оценки полной стоимости реставрации полотна, и предъявить вандалу иск в порядке гражданского судопроизводства. Реставрация картины уже начата.

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел 25 мая 2018 года. Перед самым закрытием галереи злоумышленник металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Мужчину задержали сотрудники полиции. В Третьяковке сообщали, что картина получила серьезные повреждения, холст был порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. Из-за упавшего стекла была повреждена и авторская рама.

Сам Подпорин объяснял свои действия тем, что полотно оскорбляет чувства верующих: Иван Грозный, по его словам, причислен к лику святых, и общепринятая трактовка исторических событий является исторически недостоверной. Психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.04.19

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