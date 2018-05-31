«Зачем вы меня душите»?! Полиция и медики издеваются над инвалидами-аутистами

Московская полиция «скрутила» и доставила в отделение инвалида детства – аутиста из-за громких криков во время прогулки на велосипеде. Его «около трех часов держали в наручниках за решеткой», затем отправили в психиатрическую клинику. Об этом сообщила его мать Татьяна Иванова в сообществе «Центр проблем аутизма» в социальной сети в Facebook. Женщина жалуется на жестокость при обращении с больным человеком – как со стороны полиции, так и медиков.

По словам матери, инцидент произошел 27 мая. Сотрудники полиции ОМВД Метрогородок задержали инвалида из-за громких криков на улице.

«Сыну скрутили руки за спиной, затолкали в машину и привезли в отделение. Дежурный сотрудник Апокин Евгений Викторович. Там его держали около 3-х часов в наручниках за решеткой. На мои просьбы и объяснения, что невозможно его успокоить с помощью наручников, агрессии и оскорблений, не было никакой реакции», – сообщила Татьяна Иванова.

По ее словам, в таком виде ее сын дожидался приезда скорой психиатрической помощи – ее вызвали, «из-за того, сын кричал и просил, чтобы сняли наручники». Однако приезд медиков ситуацию не улучшил.

«Когда приехала «скорая помощь», я обрадовалась, что наконец-то все выяснится, сына успокоят и отпустят. Но врач «скорой помощи» в хамской форме сказал мне, что, раз он стоит на учете, ему нечего делать среди нормальных людей», – рассказала мать инвалида.

Происходящее дальше, по словам Ивановой, похоже на «дурной сон»: ее ребенка «отволокли в соседнее помещение», из которого доносились крики – «зачем вы меня душите». Мать пыталась прорваться к сыну, но была выведена сотрудником полиции из здания ОВД.

Затем «скорая» увезла парня в 4-ю психиатрическую больницу. Уже на следующий день он смог вернуться домой.

«Врач 11-го отделения этой больницы Мощевитин Сергей Юрьевич мне сказал, что у него нормальное состояние и нет причин для госпитализации», – сообщает Иванова, которая «до сих пор находится в шоковом состоянии».

Кроме того, со слов самого инвалида, «его несколько раз душили, завязывали рот и голову его футболкой, очевидно, в качестве успокоительного».

«Было ощущение, что все происходит не в правовом цивилизованном государстве, а в диком африканском племени, где понятия не имеют о гуманности и человечности и о законах», – заключила Татьяна Иванова.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.05.18

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