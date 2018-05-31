российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 31 мая 2018, 21:16 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Следственный комитет проверит законность задержания полицией инвалида-аутиста

Следственный комитет организовал проверку после сообщений СМИ о возможных неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении жителя столицы, который является инвалидом с детства. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации по факту возможного применения сотрудниками полиции физической силы в отношении молодого человека», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, которую публиковал «Новый День», 27 мая сотрудники полиции задержали и доставили в участок молодого человека во время его прогулки на велосипеде. Поводом для задержания стали громкие крики. Со слов матери, ее сын является инвалидом с детства и страдает аутизмом, но сотрудники полиции отказались выслушать объяснения и применили к нему физическую силу, а также продержали его в наручниках более 3-х часов в камере.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.18

«Политический геноцид» в Подмосковье: недовольным депутатам и чиновникам прописано уголовное будущее. / Чубайс рассчитывает прибрать к рукам пенсионные деньги россиян. / «Идет война народная…»: в Рузском районе новая стычка местных жителей с полицией. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

«Зачем вы меня душите»?! Полиция и медики издеваются над инвалидами-аутистами

Метки / ЧП в Москве

Ураган в Москве: появились первые пострадавшие

Известная модель стала фигуранткой уголовного дела

Смертельная косметика: в Москве умерла еще одна пациентка частной клиники

Работники московского супермаркета избили тележкой и ограбили покупателя

«Не хотел ранить одноклассника»: СКР организовал проверку ЧП в московской школе

Погибшие пациентки московской «клиники-убийцы» были инфицированы

В московском метро под колесами поезда погиб мужчина

ЧП в московском метро: на пути упал пассажир

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров