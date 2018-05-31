Следственный комитет проверит законность задержания полицией инвалида-аутиста

Следственный комитет организовал проверку после сообщений СМИ о возможных неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении жителя столицы, который является инвалидом с детства. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации по факту возможного применения сотрудниками полиции физической силы в отношении молодого человека», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, которую публиковал «Новый День», 27 мая сотрудники полиции задержали и доставили в участок молодого человека во время его прогулки на велосипеде. Поводом для задержания стали громкие крики. Со слов матери, ее сын является инвалидом с детства и страдает аутизмом, но сотрудники полиции отказались выслушать объяснения и применили к нему физическую силу, а также продержали его в наручниках более 3-х часов в камере.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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