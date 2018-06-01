Москва без выбора: Собянин останется мэром, но сам себя «потопит»

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин создает из российской столицы «пороховую бочку» социальной напряженности. Несмотря очевидность его победы на предстоящих выборах 9 сентября, высока вероятность, что он не «досидит» до конца своего второго срока. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

Сильные конкуренты устранены

Эксперт обратил внимание, что у Собянина нет сильного оппонента, который мог бы составить для него конкуренцию на предстоящих выборах.

«Реальной оппозиции, консолидирующей, нет. По моей информации, от КПРФ будет выдвинут Вадим Кумин – это большой аппаратный успех мэрии Москвы. Он обладает ресурсом и к нему достаточно лояльно относятся и другие левые организации. Но он неизвестен большей части москвичей. Этот человек не сможет собрать большой электорат», – отметил Неживой.

Политолог подчеркнул, что в КПРФ реальным лидером могла бы стать депутат Мосгордумы Елена Шувалова, однако ее не стала выдвигать сама компартия.

«У них (КПРФ) была очень некрасивая московская конференция, где ее (Шувалову) напрямую зажимали. Валерий Рашкин (первый секретарь московского горкома) и Владимир Родин (секретарь горкома) сделали все, чтобы ее (Шуваловой) там не было», – обратил внимание эксперт.

По мнению эксперта, несколько оптимистичнее выглядят шансы партии «Яблоко».

«В «Яблоко» ситуация лучше, там Митрохин. Он пользуется большой популярностью среди активистов, участвует в активистских действиях с различными организациями. Но Сергей Сергеевич, кажется, несколько выдохся в последнее время», – считает Неживой.

Эксперт также отметил, что у «Яблока» традиционно достаточно значительная поддержка в Москве. «Но все равно этого не хватит», – сказал политолог и добавил, что при наличии кандидата от КПРФ и других псевдоопозиционеров реально оппозиционный электорат будет разобщен.

Заявленные кандидаты на пост мэра, по мнению Неживого, будут только фоном в предвыборной компании. «Илья Яшин (депутат совета депутатов муниципального округа Красносельский), который сейчас занимается громкими публичными компаниями… У человека есть харизма, я его хорошо знаю и хорошо к нему отношусь, хотя у нас взгляды разнятся, но он локальный. Гудков (Дмитрий Гудков – бывший депутат Госдумы) – то же самое: на уровне фона все будет», – сказал он.

«Получается так, то у Сергея Семеновича (Собянина), это будет победа по принципу – на безрыбье и рак – рыба. Выбирать не из кого будет», – полагает Неживой.

Победа «со скрипом»: Собянин «создает море, в котором утонет»

Как считает эксперт, несмотря на очевидность победы Собянина, действующему градоначальнику так и не удалось завоевать популярность среди жителей столицы, особенно «активной части населения». В этой связи Неживой отметил, что первые выборы Собянина в 2013 году проходили достаточно сложно, и вторые – наверняка будут в «том же духе».

«В целом, он (Собянин) структурно развивает город, но делает это без оглядки на москвичей и их запросы. Он стоит вычурную столицу, но город абсолютно некомфортен для постоянного проживания», – подчеркнул политолог.

Неживой обратил внимание, что одной из серьезнейших проблем для Собянина сейчас является проблема стройкомплекса, которая наверняка завершится катастрофой из-за перенаселенности города на фоне протестов обманутых дольщиков и наглости строительных компаний. «Он может себе такое «море» создать, в котором сам утонет потом», – считает Неживой.

По его оценке, благоустройство столицы также имеет двоякие последствия. «Огромные деньги тратятся на благоустройство. Но то же Зарядье – да, построили красивый парк, но там находился исторический квартал Москвы», – отметил политолог.

Кроме этого, как считает Неживой, Собянину до сих пор не могут простить ночи «длинных» ковшей, после которых стало очевидно, что защиты частной собственности в столице нет.

«Люди до сих пор судятся, и до сих пор нет никакой управы на это. Такое ощущение, что у нас московская власть неприкасаемая. А это очень здорово провоцирует», – подчеркнул политолог.

Победа Собянина не станет залогом стабильности

Неживой выразил уверенность, что победа на выборах не станет для Собянина залогом будущей стабильности. «Проблемы в городе ширятся, и их никто не отменял. Никакого спокойствия и легитимности среди москвичей ему это (победа) не принесет. Сейчас чемпионат мира – здорово протестную активность прижали, но после выборов мэра следует ожидать, что в Москве будет новый виток социального напряжения», – прогнозирует эксперт.

С его точки зрения, сохранение состава правительства Москвы будет восприниматься жителями столицы, как провокация. «Москва – это пороховая бочка, и он (Собянин) туда только подсыпает и подсыпает…. Проблемы в Москве ширятся. Я могу утверждать, что это не только будет последний срок (на посту мэра), он может не досидеть его до конца», – заключил Неживой.

Москва, Мария Вяткина

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