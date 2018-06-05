Полиция обезвредила группу Интернет-мошенников: продавали несуществующие билеты на ЧМ-2018 и песок вместо смартфонов

Полиция задержала членов преступной группы, которые подозреваются в мошенничестве при продаже смартфонов и несуществующих билетов на чемпионат мира по футболу FIFA-2018. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейскими установлено, что злоумышленники создали интернет-магазин и call-центр, сотрудники которого принимали заказы, рассказывали о способах оплаты и согласовывали адреса доставки. Получив от болельщиков 100-процентную предоплату билетов, стоимостью от 20 до 60 тысяч рублей каждый, они переставали выходить на связь.

«Схожая схема обмана использовалась при продаже смартфонов. Заказы принимались посредством интернет-сайта, товары доставлялись по почте наложенным платежом. Однако вместо телефонов покупатели получали наполненные песком коробки», – отметила Волк.

В ходе обыска изъята компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские и сим-карты, упаковки от бытовой техники, поддельные договоры на продажу билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018, печати. Сайт, через который осуществлялась продажа билетов, заблокирован.

«СУ УМВД России по городу Йошкар-Оле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. В Ставропольском крае в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны двое фигурантов. В Республике Марий Эл в отношении их сообщника – ранее судимого 34-летнего жителя Московской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отметила официальный представитель МВД.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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