Перед чемпионатом мира целью хакеров стали футбольные фанаты

В преддверии чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдет в России, активизировались интернет-мошенники. Своей целью киберпреступники выбирают иностранных болельщиков. Атаки идут по всем фронтам: злоумышленники воруют личные данные футбольных фанатов, размещают поддельные объявления о продаже дешевых авиабилетов и жилья, а также предлагают участвовать в розыгрышах призов, якобы организованных FIFA.

Рост подозрительной активности в Сети фиксируют специалисты по кибербезопасности, пишут «Известия». Различные мошеннические схемы рассчитаны в основном на иностранных болельщиков, которые собираются приехать на мундиаль. Хакеры создают фальшивые сайты с символикой чемпионата мира по футболу FIFA, что может сбить с толку.

Киберпреступники похищают личные данные футбольных фанатов, информация может быть использована не только для выявления связей между несколькими пользователями, но и для определения круга интересов и даже маршрутов передвижения. Используя эти данные, мошенники рассылают адресные предложения, например, что акция проводится для болельщиков конкретной команды или для посетителей конкретного матча.

Болельщика обещают заманчивые призы, которые якобы представляют FIFA, крупные банки и международные инвестиционные фонды. В этом случае работает давно известная схема: жертве сообщают о крупном выигрыше, для получения которого нужно сообщить свои персональные данные, либо перевести небольшую сумму на счет мошенника.

Другая опасность – поддельные (фишинговые) сайты по продаже дешевых авиабилетов к городам проведения матчей чемпионата, а также предложения недорогого жилья. Мошеннические ресурсы часто маскируют под популярные международные сервисы, как Booking.com и Airbnb.

По словам экспертов, крупные международные события всегда интересны мошенникам. Для того чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать обычные правила: проверять адреса сайтов после загрузки страницы, не переходить по сомнительным ссылкам из электронной почты и не отвечать на подозрительные сообщения в мессенджерах. Специалисты по кибербезопасности также советуют завести для онлайн-покупок отдельную банковскую карту.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

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