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NewDayNews.ru

Вторник, 29 мая 2018, 10:12 мск

Новости Технологии

Эксперты предупредили о росте объемов фишинга в преддверии ЧМ-2018

Мошенники активизировались в преддверии Чемпионата мира по футболу. Они приступили к фишингу, торгуя поддельными билетами на матчи, но и дешевые перелеты и жилье. Об этом заявили эксперты «Лаборатории Касперского» (Kaspersky Lab).

Фишингом называется создание поддельных страниц известных платежных сервисов, копирование легитимных сайтов онлайн-магазинов, создание полностью фальшивых интернет-магазинов. Цель этой деятельности присвоить чужие деньги. С начала 2018 года компания предотвратила 15 тысяч попыток перехода пользователей на фишинговые сайты, так или иначе связанные с FIFA и ЧМ-2018.

Эксперты также предупредили о скором появлении поддельных сайтов и рассылок «с выгодными предложениями» от популярных сервисов бронирования жилья.

Напомним, Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах – Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Москва, Иван Гридин

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