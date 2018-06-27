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Среда, 27 июня 2018, 13:16 мск

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США определили ещё один военный «козырь» России и Китая

Фото: СNN

В США опасаются применения Россией и Китаем средств радиоэлектронной борьбы в случае военного конфликта. Это вооружение может стать главным козырем на поле боя передает RT со ссылкой на пособие Центра по оценке и изучению опыта боевых операций американской армии.

«Представьте, что следующую войну США придётся вести с примерно равным по силам противником (например, с Китаем или Россией). Весьма вероятно (и это подтверждается прогнозами), что основным или одним из основных козырей любого из этих противников на поле боя будет использование электромагнитного излучения (ЭМИ)», – говорится в документе.

Эксперты также оценили систему глобального позиционирования (GPS) американских военных. Сигнал от спутников, по их данным, слаб и глушится оборудованием, доступным даже более слабым странам.

Ранее сообщалось, что американские ВВС изучат способы «ядерного сдерживания» России и Китая. В частности, был объявлен грант на исследования, связанные с противодействием оружию массового поражения в случае его применения.

Москва, Ольга Ветрова

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