Экологическое бедствие в Видном: СКР организовал проверку

В Подмосковье после появления в СМИ информации о загрязнении реки Купелинки неочищенными стоками организована доследствення проверка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, жители города Видное Ленинского района обнаружили в реке всплывшую мертвую рыбу. По некоторым данным, причина может заключаться в том, что со станции очистных сооружений сливают неочищенные бытовые сточные воды прямо в реку. При этом уровень сероводорода в десятки раз превышает норму, на улице и в квартирах стоит невыносимый запах. При этом администрация района не реагирует на жалобы местных жителей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», река Купелинка рискует превратиться в болото: набережную заполонили чайки, которые вылавливают мертвую рыбу, отравившуюся нечистотами. По словам местных жителей, около месяца назад, одно из очистных сооружений вышло из строя. Тогда жители, не выдержав зловонного запаха, ворвались с криками в местную администрацию. Чиновники пообещали помочь, но «вопрос по-прежнему открыт»: станции не справляются, сбросы идут в реку, фильтрации, по всей видимости, нет. Директор фирмы, обслуживающей очистные, заявил, что станцию скоро ликвидируют и обязательно построят канализацию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.18

С 1 июля в России подорожает жилье, виноваты новые законы и скачок цен на бензин. / Россия рассекретила внешний вид тяжёлого ударного беспилотника. / Прибывшая к Сенцову российский омбудсмен встретилась с главой Ямала. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»