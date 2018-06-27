Подмосковному Видному грозит экологическая катастрофа

Жители подмосковного Видного жалуются на невыносимый запах, мертвую рыбу и зашкаливающий уровень сероводорода. Ситуация в поселке близка к экологической катастрофе. Всему виной – бытовые сточные воды, которые неочищенными попадают в реку. При этом застройщики позиционируют район как экологичный, передает «РЕН-ТВ».

По словам местных жителей, река Купелинка рискует превратиться в болото. Набережную заполонили чайки: они вылавливают мертвую рыбу, отравившуюся нечистотами. При этом экспертиза, проведенная на собственные средства людей, дала шокирующий результат.

Ранее, месяц назад, после выхода из строя одного из очистных сооружений, жители, не выдержав зловонного запаха, ворвались с криками в местную администрацию. Чиновники пообещали помочь, но «вопрос по-прежнему открыт»: станции не справляются, сбросы идут в реку, фильтрации, по всей видимости, нет.

Кроме того, по мнению населения, еще больше реке вредят очистные сооружения, стоящие по соседству.

Очередные «штурмы» администрации результата не дали – из руководства района никто не вышел. Директор фирмы, обслуживающей очистные, заявил, что станцию скоро ликвидируют и обязательно построят канализацию. Однако в обещания жители Видного уже не верят и называют их старой «пластинкой».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.06.18

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