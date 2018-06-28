Мусорный коллапс в ближайшем будущем настигнет десять российских регионов. Ядовитые отходы с полигонов угрожают здоровью 17 млн россиян. Об этом говорилось сегодня на заседании коллегии Генеральной прокуратуры в Иркутске.

По словам председателя комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова, в зоне повышенного риска мусорной катастрофы – Астраханская, Калужская, Ленинградская, Московская, Орловская, Тверская области, а также Бурятия, Башкирия, Кабардино-Балкария и Крым. В скором времени эти регионы столкнутся с проблемой утилизации мусора, передает Infox.ru.

Одной из серьезных проблем стало незаконное размещение отходов: 11 тысяч свалок и 40 тысяч мусорных навалов. Как отметил первый замгенпрокурора Александр Буксман, в среднем в России приходится по 205 тонн мусора на человека, и ежегодно образуется 4 млрд тонн отходов.

При этом генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал работу контролирующих и правоохранительных органов по борьбе с нарушениями при обороте отходов. По его словам, Росприроднадзор не проводит должным образом экологические экспертизы, не всегда взыскивает штрафы за экологические нарушения и не контролирует своевременность перечисления их в бюджет, отмечает РИА «Новости».

Вместе с тем, как подчеркнул генпрокурор, Роспотребнадзор не в полной мере проводит социально-гигиенический мониторинг на свалках, а виновные освобождаются от ответственности. За два с половиной года было заведено 150 дел оперативного учета, а реализовано из них – лишь 11. При этом до суда доходит лишь каждое четвертое дело, а то и вовсе не возбуждается.

Кроме того, Чайка обратил внимание, что в некоторых регионах упущен контроль над ситуацией: не закрываются полигоны, исчерпавшие ресурс и находящиеся вблизи жилых домов.

Напомним, что жители Подмосковья неоднократно проводили акции протеста, требуя закрыть полигоны «Ядрово» в Волоколамске, «Воловичей» в Коломне, «Лесной» в Серпухове и другие: перекрывали дороги, не пуская мусоровозы, устраивали дежурства.

Однако, как сообщалось ранее, власти Москвы направили в Министерство природных ресурсов предложение разрешить создание новых свалок без общественного обсуждения, а срок хранения мусора на «временных» свалках увеличить с 11 месяцев до 7 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.18

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