Власти Москвы решили утопить всех в мусоре и его испарениях

Московское правительство направило в министерство природных ресурсов и экологии РФ предложения об изменении законодательства о размещении мусора. Как пишет газета «Коммерсантъ», поправки предполагают значительное упрощение системы обращения отходов, в том числе, разрешение на новые свалки без проведения публичных слушаний, которые, как правило, мешают «мусорным баронам» и чиновникам.

По данным издания, в распоряжение которого попал этот документ, с учетом дефицита мусорных мощностей предлагается предусмотреть в законе об отходах возможность строительства и эксплуатации в субъектах РФ площадок «накопления обработанных твердых коммунальных отходов для складирования отходов на срок до семи лет». Для сравнения – сегодня максимальный срок хранения отходов на временных площадках составляет 11 месяцев.

Кроме того, столичные власти настаивают на уменьшении размера санитарно-защитных зон сортировочных станций, объектов обезвреживания и перегрузки твердых коммунальных отходов (ТКО). Для мусоросжигательных заводов такая зона может составить 300 м (сегодня – 500 м для объектов мощностью до 40 тысяч тонн отходов в год и 1000 м для объектов мощностью cвыше 40 тысяч тонн ТКО в год), а для станций переработки и сортировки отходов «с использованием открытой площадки обращения с принимаемыми отходами» сократится с тысячи до 500 м.

Уменьшение таких зон необходимо и для создания «погрузочно-разгрузочных железнодорожных кластеров», говорится в документе. Минимальный размер санитарной зоны – 100 м – предлагается для объектов сортировки и переработки «с использованием оборудованных зданий, строений и закрытых сооружений для обращения с принимаемыми отходами» и «мобильных установок для сортировки или перегрузки несанкционированных свалок ТКО».

Также предлагается изменить Градостроительный кодекс, отменив проведение публичных слушаний при изменении вида разрешенного использования земель для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, что должно обеспечить проведение «срочных и среднесрочных инициатив правительства Москвы по строительству объектов по обращению с ТКО». Обязательные общественные слушания в рамках государственной экологической экспертизы при строительстве мусорных объектов предлагается заменить «на решение специальной комиссии».

Комментируя идеи правительства Москвы, Алексей Макрушин из ассоциации ЖКХ «Развитие» обратил внимание, что предлагаемые меры «существенно упрощают выделение земли под строительство объектов обращения с отходами и позволяют не обсуждать эти проекты в том режиме, как это происходит сейчас».

«Ситуация в Москве и Московской области с отходами действительно очень тяжелая, и вряд ли ее можно быстро разрешить в рамках действующего законодательства,– добавил он.– Поэтому, думаю, для разрешения этой проблемы возможно сделать послабления в законодательстве, если будет обеспечен контроль со стороны правительства».

При этом он подчеркнул, что «правильно рассматривать этот план как разовое исключение, сделанное для конкретного случая, а не как постоянную систему отношений».

В целом источники «Ъ» в отрасли обращения с отходами называют маловероятной возможность введения предлагаемых изменений в законодательство именно из-за их распространения на все субъекты РФ. Также они сомневаются, что «Минприроды, которому, вероятно, придется вносить поправки, возьмет на себя ответственность за такую идею».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.06.18

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