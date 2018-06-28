На выборы губернатора Московской области заявились 11 претендентов

В Подмосковье завершилось выдвижение претендентов на пост губернатора. За должность главы региона поборются 11 кандидатов. Как сообщила глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина, окончательный список кандидатов после их регистрации будет известен 15 июля.

В числе претендентов, помимо действующего губернатора Андрея Воробьева, который намерен баллотироваться от «Единой России», заместитель председателя Мособлдумы Константин Черемисов – от КПРФ, от ЛДПР – депутат Мособлдумы Кирилл Жигарев, партия «Справедливая Россия» выдвинула зампредседателя Мособлдумы Игоря Чистюхина. Партию «Яблоко» на выборах представляет депутат городского округа Чехов Николай Дижур, «Альянс Зеленых» – руководитель регионального отделения Лилия Белова, «Партию Роста» – Борис Надеждин, «Коммунистов России» – первый секретарь комитета регионального отделения Владимир Рязанов, «Родину» – экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин, ПАРНАС – депутат Наро-Фоминского городского округа Алексей Дуленков.

По словам Хаймурзиной, следующий этап предвыборной гонки завершится ровно через неделю. Претенденты должны до до 18:00 5 июля представить в избирком 196 подписей депутатов представительных органов и (или) глав муниципальных образований из не менее чем 51 муниципалитетов Московской области, передает «Интерфакс».

Кроме этого, глава регионального избиркома напомнила, что при сдаче документов для регистрации кандидаты также должны представить финансовый отчет, сведения о трех кандидатурах в Совет Федерации и другие документы. Предполагается, что на проверку этих документов Мосизбирком потратит еще 10 дней.

Напомним, выборы губернатора Московской области состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года. По оценке фонда «Петербургская политика», для кандидата от власти – Воробьева – эти выборы из-за роста протестной активности в муниципальных образованиях будут достаточно сложными. Кроме этого, «многообразие элитных групп с собственными стратегиями» создают риски использования избирательной кампании для расшатывания позиций Воробьева.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.06.18

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