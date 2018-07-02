Минус один: «Яблоко» отказалось от борьбы за пост мэра Москвы

Партия «Яблоко» отказалась от участия в выборах мэра Москвы. Причина – нехватка времени для созыва новой конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев.

«Остается слишком мало времени, чтобы собрать новую конференцию для выдвижения кандидата и 110 подписей мундепов», – прокомментировал он «Интерфаксу».

Вместе с тем об отказе от борьбы за мэрское кресло сообщил председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин, который выдвинул свою кандидатуру на выборы, вопреки позиции федерального руководства партии. Свое решение он объяснил невозможность собрать подписи муниципальных депутатов.

«Мне не удалось собрать необходимого количества подписей. Главная причина этой ситуации, как известно, в том, что федеральные органы партии заняли крайне враждебную позицию по отношению к моему выдвижению. И, к сожалению, это привело к тому, что очень многие депутаты, на которых я рассчитывал, отказали мне в этих подписях», – пояснил политик в видеообращении в Facebook.

Определенную роль, по его словам, сыграло и то, что Дмитрий Гудков собрал «очень много подписей».

«Я сделал вывод, что невозможно полноценно участвовать в выборах в такой ситуации, когда твоя партия тебя не поддерживает. В это связи становится бессмысленным и тот судебный иск, который сегодня рассматривается в Замоскворецком суде. Поэтому этот иск я отзываю», – добавил Митрохин.

Как сообщал «Новый День», Митрохин направил иск в Замоскворецкий суд столицы против федерального бюро собственной партии, которое приняло решение отменить его выдвижение в мэры Москвы. Митрохин уточнил, опирается на федеральный закон о политических партиях, в соответствии с которым они должны исполнять свой устав. По его мнению, при принятии решения об отмене его выдвижения устав партии был грубо нарушен – он не был приглашен на рассмотрение контрольно-ревизионной комиссией жалоб на решение о его выдвижении для участия в мэрской гонке.

Всего на пост мэра Москвы, выборы которого намечены на 9 сентября, претендуют 30 кандидатов. Документы в избирком направили «самовыдвиженец» Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от «Справедливой России»), а также известный предприниматель Герман Стерлигов, рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий, лидер партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, бывший владелец разорившейся строительной компании «Су-155» Михаил Балакин, ЛДПР-овец Михаил Дегтярев и другие.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 02.07.18

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