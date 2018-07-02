В московском регионе формируется «теневое правительство»

Попытки властей Москвы и Подмосковья на предстоящих выборах окончательно зачистить политическую арену от соперников приведут к тому, что в регионе будет создано «теневое правительство», которое в итоге уничтожит саму власть. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

Эксперт обратил внимание, что результаты выборов и в Московской области, и в Москве – предрешены. Оснований полагать, что кандидаты от власти – подмосковный губернатор Андрей Воробьев и столичный градоначальник Сергей Собянин – могут проиграть, сейчас нет. При этом, как считает Неживой, вероятность второго тура также равна нулю.

Политолог пояснил, что все сильные кандидаты были намерено «выведены из строя». В Подмосковье, где протестный электорат сейчас особенно силен, альтернативы Воробьеву нет.

«У Николая Дижура (депутат городского округа Чехов, кандидат от партии «Яблоко»), связанного с Шестуном (Александр Шестун – глава Серпуховского района, задержанный в июне этого года) большие проблемы. Константин Николаевич Черемисов (заместитель председателя Мособлдумы, кандидат от КПРФ) больше ставит на ценность отношений с губернатором, чем результат продвижения партии», – отметил эксперт.

В этой связи Неживой также обратил внимание, что глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин, которого многие нынешней весной пророчили на место подмосковного губернатора, также не стал «лезть» в предвыборную гонку.

«Он получил свой подряд, связанный с «Каширским моллом» – почти миллиард. Я думаю, что ему больше ничего не надо. Он человек очень осторожный. Он многие вещи правильно говорит, но это все не в той системе, которая сейчас есть. Если бы он был человек, который «зажигал», он не был бы на том месте, где находится. Он действует очень выверено», – подчеркнул Неживой.

«Московская область очень протестная. Но никакого шанса (на проигрыш Воробьева) не будет. Второго тура тоже», – считает он.

По оценке политолога, Москву ожидает подобная ситуация. «Сергей Митрохин (партия «Яблоко») уже не выдвинется, а это один из тех, кто мог консолидировать Москву. И с Еленой Шуваловой (депутат Мосгордумы от партии КПРФ) – такая же тема», – сказал эксперт.

С его точки зрения, ситуация, когда нынешние главы региона – и Собянин, и Воробьев – настолько боятся конкуренции, что зачищают сильных кандидатов и устраивают «выборы без выборов», в результате может негативно сказаться на их собственных позициях.

«Власть сознательно сама полностью уничтожает политические построения на политическом поле. И в Москве, и в Московской области все оппозиционные лидеры маргинализируются политически и социально. Получаются ситуации, что есть непопулярный глава региона и вокруг него политический вакуум», – констатировал он.

«Проблема в том, что если бы все было хорошо в социальной и экономической сфере, это одно дело, а сейчас ситуация сложная и какое чудовище в этом вакууме родится – непонятно. Может оказаться, что этот вакуум и хаос пожрет нынешнюю власть. В истории такое было», – сказал Неживой.

Он отметил, что в Москве уже идет формирование «теневого правительства народного доверия» и из лидеров, которых власть пытается маргинализировать.

«Если раньше тот же Митрохин действовал в политическом и правовом поле, то сейчас это уходит на латентный, скрытый уровень. Эти люди, как обладали авторитетом и консолидировали вокруг себя протест, так и будут это делать. Только это уже будет развиваться параллельно с властью», – считает политолог.

По его оценке, на определённом этапе, когда возникнет кризис власти, ей «не к кому будет пойти за партнерскими отношениями». «Этот хаос пожрет ее (власть), потому что эта маргинальная система будет уже неподконтрольна. С ней нельзя будет работать, она будет направлена на уничтожение власти. Это азы политологии», – заключил Неживой.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковьа назначены на 9 сентября.

В Московской области в числе претендентов, помимо действующего губернатора Андрея Воробьева, который намерен баллотироваться от «Единой России», заместитель председателя Мособлдумы Константин Черемисов – от КПРФ, от ЛДПР – депутат Мособлдумы Кирилл Жигарев, партия «Справедливая Россия» выдвинула зампредседателя Мособлдумы Игоря Чистюхина. Партию «Яблоко» на выборах представляет депутат городского округа Чехов Николай Дижур, «Альянс Зеленых» – руководитель регионального отделения Лилия Белова, «Партию Роста» – Борис Надеждин, «Коммунистов России» – первый секретарь комитета регионального отделения Владимир Рязанов, «Родину» – экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин, ПАРНАС – депутат Наро-Фоминского городского округа Алексей Дуленков.

На пост мэра Москвы претендуют 30 кандидатов. Документы в избирком направили «самовыдвиженец» Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от «Справедливой России»), а также известный предприниматель Герман Стерлигов, рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий, лидер партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, бывший владелец разорившейся строительной компании «Су-155» Михаил Балакин, ЛДПРовец Михаил Дегтярев и другие.

Москва, Мария Вяткина

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