российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 июля 2018, 13:06 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Подарок к выборам: пенсионерам Москвы и Подмосковья разрешили бесплатно ездить в электричках

Власти Москвы и Подмосковья начали раздавать «подарки» накануне губернаторских выборов. Сегодня они порадовали пенсионеров и ряд других категорий граждан: с 1 августа им предоставят право на бесплатный проезд в пригородных поездах. Такое решение приняли столичный градоначальник Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, которые намереваются сохранить свои посты.

Кроме пенсионеров, бесплатно ездить в электричках смогут почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и другие законные представители детей-инвалидов, один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования – до 23 лет, один из родителей многодетной семьи, один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет, сообщила пресс-служба столичного правительства.

Как сообщается, в общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 млн человек, из которых 1,6 миллиона – москвичи и 1,2 миллиона – жители Московской области.

Как известно, 9 сентября в единый день голосования в Москве пройдут выборы мэра, в Подмосковье – губернатора.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.18

В России журналистам присвоят статус иностранных агентов. / Россияне назвали нарушения на дорогах, за которые их чаще всего штрафуют. / Роспотребнадзор рассказал об угрозе опасной инфекции на Украине. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Выборы мэра Москвы

В московском регионе формируется «теневое правительство»

Минус один: «Яблоко» отказалось от борьбы за пост мэра Москвы

Их уже 29: список претендентов на кресло мэра Москвы продолжает пополняться

Закат «Яблока»? Митрохин решил судиться с собственной партией

Собянину предложено «осмотреться» и отказаться от поста мэра Москвы

«Яблоко» vs Митрохин: выдвижение кандидата на пост мэра Москвы снова отложено

20-м будешь: глава комитета Госдумы Дегтярев выдвинулся в мэры Москвы

Сын создателя «Романовской империи» претендует на кресло мэра Москвы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Воробьев Андрей, Выборы в Подмосковье, Выборы мэра Москвы, Подмосковье, правительство Москвы, Собянин Сергей,

Новости партнеров