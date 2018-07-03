Подарок к выборам: пенсионерам Москвы и Подмосковья разрешили бесплатно ездить в электричках

Власти Москвы и Подмосковья начали раздавать «подарки» накануне губернаторских выборов. Сегодня они порадовали пенсионеров и ряд других категорий граждан: с 1 августа им предоставят право на бесплатный проезд в пригородных поездах. Такое решение приняли столичный градоначальник Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, которые намереваются сохранить свои посты.

Кроме пенсионеров, бесплатно ездить в электричках смогут почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и другие законные представители детей-инвалидов, один из родителей ребенка-инвалида в случае получения им профессионального образования – до 23 лет, один из родителей многодетной семьи, один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет, сообщила пресс-служба столичного правительства.

Как сообщается, в общей сложности право бесплатного проезда получат 2,8 млн человек, из которых 1,6 миллиона – москвичи и 1,2 миллиона – жители Московской области.

Как известно, 9 сентября в единый день голосования в Москве пройдут выборы мэра, в Подмосковье – губернатора.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.18

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