«Единая Россия» прикрылась Путиным: налоги вырастут по указу президента

Сегодня на пленарном заседании Госдумы представители «Единой России» официально заявили, что президент РФ Владимир Путин не просто в курсе всех непопулярных инициатив правительства, в том числе по увеличению налоговой нагрузки – все документы разработаны по его указу. Как заявил председатель комитета ГД по бюджету и налогам, член фракции «ЕР» Андрей Макаров, всего планируется принять 22 решения по налоговой и бюджетной тематике, каждое из которых «направлено на то, чтобы решать задачи, поставленные президентом».

Макаров обратил внимание, что запланированные изменения «решают системные вопросы, связанные с развитием налоговой системы» в стране, и напомнил, что еще в 2016 году Путин дал задачу начать дискуссию о «настройке налоговой системы», чтобы налоговая нагрузка не изменялась следующие 6 лет – после 2019 года.

«Указ надо выполнять. Все говорят, а давайте отложим обсуждение на осень или еще позже… Предложение, которые сегодня будет рассматривать Госдума – мы их прорабатывали 1,5 года», – подчеркнул Макаров.

Он пояснил, что повышение налоговой нагрузки необходимо, так как экономическая ситуация в стране и «главное – те задачи, которые поставлены указом президента», требуют «дополнительных доходов».

«Полтора года в Государственной Думе шло обсуждение тех вопросов, тех задач, которые поставил президент в своем послании в декабре 2016 года…В данном случае хотелось бы обратить внимание на то, что решение о восстановлении ставки НДС до 20% – это решение, которое позволяет уже в следующем году дополнительно направить на те цели, которые определены указом порядка 620-630 млрд рублей», – сказал Макаров.

В то же время он подчеркнул, что было принято «принципиальное решение о сохранении льготной ставки НДС 10% по всем социальным товарам».

«Эта ставка не изменяется в связи с увеличением общей ставки НДС. Поэтому разговоры о том, что начнут увеличиваться цены на товары для детей, медикаменты, продукты питания, – это просто бессмысленная спекуляция. В этом плане налогообложение не изменяется», – сказал Макаров.

Вместе с тем он попытался оправдать повышение НДС тем, что ранее этот налог составлял 20%, «просто сегодня об этом почему-то все забыли».

«В 2003 году, когда ставка составляла 20%, было принято решение о том, что на период экономического роста государство может себе позволить снизить ставку НДС на 2%, и с 2004 года ставка НДС была снижена до 18%. С того момента по настоящий день только на снижении ставки бизнес сэкономил 5,2 трлн рублей», – заявил Макаров.

Кроме этого, глава профильного комитета обратил внимание, что так называемый «налоговый маневр» правительства, который ряд экспертов уже назвали губительным для экономики, также будет рассматриваться в Госдуме в рамках законопроекта о налоге на добавленную стоимость, который предлагает провести «эксперимент» о налогообложении в нефтяной отрасли.

«Стоит отметить важность проведения в стране эксперимента, каким образом наиболее эффективно выстроить налоговую систему в отношении доходов нефтяной отрасли. По существу, этот эксперимент охватывает собой примерно 4% добываемой в стране нефти. Все месторождения указаны в законе», – сказал он.

По словам Макарова, государство по сути перекладывает часть ответственности за рост внутренних цен на топливо на НПЗ, которые нецелевым способом использовали субсидии. Он пояснил, что в 2017 году таможенные субсидии в пользу нефтеперерабатывающих заводов составили 1 трлн 100 млрд рублей, из расчета 40 долларов за баррель, и отметил, что при нынешней цене – 56 долларов за баррель нефти, размер госпомощи достигал бы 1 трлн 300 рублей.

«Таким образом, с 2005 по 2017 год только на таможенных пошлинах нефтяные компании заработали 11,2 трлн рублей. Им давались эти деньги под удержание цены на внутреннем рынке и под модернизацию НПЗ. Сколько средств было истрачено на модернизацию? 2,8 трлн рублей из 11,2 трлн рублей», – сказал Макаров.

По его мнению, увеличение экспортных пошлин для нефтеперерабатывающих компаний, которое предлагает законопроект, должно стать «методом» кнута для тех компаний, которые, несмотря на создаваемые для них условия и поощрения, продолжат продавать топливо заграницу и нецелесообразно использовать прибыть.

«Предлагается дать правительству возможность устанавливать экспортную пошлину до 90%, если компания не будет пользоваться возможностью, которую им предоставляет закон. Правительство сможет использовать этот механизм. Это тот кнут, который позволит удерживать цены», – заявил он.

Депутат также отметил, что в законе также решаются вопросы, связанные недопущением роста цены на бензин. «Снижение акцизов – беспрецедентное решение, которое предлагается осуществить в рамках закона. Существенное снижение акцизов на бензин уже сейчас позволило зафиксировать те цены, которые установились на конец мая. Снижение акцизов на бензин на 3 тысячи рублей, создают возможности не только для фиксации, но и для снижения цены на бензин на внутреннем рынке», – подчеркнул Макаров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня законопроект об акцизах на топливо был принят во втором чтении. В соответствии с эти документом, с 1 июня до 31 декабря 2018 года пониженные ставки акцизов на автомобильный бензин Евро-5 составят 8 213 рублей за 1 тонну, на дизельное топливо – 5 665 рублей за 1 тонну. Третье назначено на 5 июля.

В начале июня Минфин разослал участникам процесса законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Документ предполагает, что в 2019-2024 годы экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты будут постепенно снижаться до нуля, при этом НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) будет расти.

Однако как полагают эксперты, из-за роста налоговой нагрузки нефтекомпании будут вынуждены либо увеличить внутренние цены, либо сократить свою маржу и стать операционно убыточными. В последнем случае их загрузка будет снижаться, что может привести к дефициту топлива в отдельных регионах.

По некоторым прогнозам, такой курс правительства приведет к росту оптовой цены на бензин и дизтопливо примерно на 400 рублей на тонну в год – 0,8%, или примерно по 0,3 рубля на литр. При этом рост цен на другие нефтепродукты вероятнее всего будет еще ощутимее. На битум и мазут цена взлетит на 50%, кроме этого, значительно увеличится стоимость авиакеросина и судового топлива (около 15%).

Кроме этого, представители независимых АЗС уже предупредили, что подобные действия приведут к их банкротству, так как малые АЗС не способны в отличие от крупных нефтяных компаний удерживать рост цен на бензин и в результате разница в цене за литр топлива на заправках может достигать 2 рублей. Представители региональных независимых АЗС заявили о том, что за последнее время потеряли значительную часть своих клиентов, терпят убытки и оказались под угрозой исчезновения.

Напомним, что при формировании правительства в мае этого года, президент подчеркнул, что многие политики, в том числе премьер Дмитрий Медведев, сохранили свои посты потому, что именно они разрабатывали новую экономическую программу и «логично», чтобы именно они продолжили работу по ее осуществлению.

Между тем, после того как инициативы правительства были озвучены, население страны и часть экспертного сообщества выразило свое активное недовольство по этому поводу, так как государство, по сути, сбрасывает с себя значительную часть социальной защиты населения. Особенное возмущение вызывает предложение повысить пенсионный возраст.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.07.18

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