Госдума в окончательном чтении повысила НДС

Госдума РФ приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС), начиная с 1 января 2019 года, до 20% с нынешних 18% и одновременно сохраняющий на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30%.

Так, на постоянной основе закрепляется действующая ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22%, сохраняется и так называемый «хвост» – ставка взноса в размере 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины. Для некоммерческих и благотворительных организаций до 2025 года продлено действие пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (20%), медстрахование и страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0%).

От поправок выигрывают автопроизводители, а также те, кто решит отправиться самолетом на Дальний Восток, в Крым или Калининград. Обновленный закон предусматривает сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций. Кроме того, до 2025 года будет продлено действие нулевой ставки НДС при пассажирских грузовых авиаперевозках в Крым и Севастополь, а также в регионы Дальневосточного федерального округа и Калининградскую область.

Как писал «Новый День», по расчетам Минфина РФ, повышение НДС на 2 процентных пункта даст бюджету дополнительно 620 млрд рублей в год с перспективой дальнейшего роста. Ведомство Антона Силуанова считает, что даже при повышении НДС инфляция удержится в диапазоне 4-4,5%. Между тем, по данным ЦБ, уже в июне инфляционные ожидания в России подскочили до уровня сентября-октября прошлого года: 9,8% после 8,6% в мае. Главными факторами оказались рост цен на бензин и ожидание повышения НДС.

Думская оппозиция при обсуждении законопроекта еще в первом чтении указывала, что расплачиваться за фискальную политику будет не бизнес, а рядовые граждане, которым «всем миром» придется выложить громадную сумму из своих карманов, и в результате уровень бедности, вопреки указам президента РФ, увеличится ещё больше, а на развитии экономики можно ставить крест.

Даже глава Счетной палаты РФ, бывший министр финансов Алексей Кудрин обращал внимание, что частичное смягчение «бюджетного правила» о нефтяных «сверхдоходах» могло бы отсрочить рост НДС как минимум на шесть лет.

Москва, Иван Гридин

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