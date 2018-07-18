Госдума повысила НДС во втором чтении

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении правительственный законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Депутаты «Единой России» поверили кабинету министров, что инфляция не вырастит, а экономическое развитие не затормозится.

По расчетам Минфина РФ, повышение НДС на 2 процентных пункта даст бюджету дополнительно 620 млрд рублей в год с перспективой дальнейшего роста. Ведомство Антона Силуанова считает, что даже при повышении НДС инфляция удержится в диапазоне 4-4,5%. Между тем, по данным ЦБ, уже в июне инфляционные ожидания в России подскочили до уровня сентября-октября прошлого года: 9,8% после 8,6% в мае. Главными факторами оказались рост цен на бензин и ожидание повышения НДС.

Думская оппозиция при обсуждении законопроекта еще в первом чтении указывала, что расплачиваться за фискальную политику будет не бизнес, а рядовые граждане, которым «всем миром» придется выложить громадную сумму из своих карманов, и в результате уровень бедности, вопреки указам президента РФ, увеличится ещё больше, а на развитии экономики можно ставить крест.

Даже глава Счетной палаты РФ, бывший министр финансов Алексей Кудрин обращал внимание, что частичное смягчение «бюджетного правила» о нефтяных «сверхдоходах» могло бы отсрочить рост НДС как минимум на шесть лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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