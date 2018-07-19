«Удар под дых»: Госдума совершила насилие над Россией

Лоббисты повышения пенсионного возраста нанесли очередной «удар под дых» социальной стабильности России. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», было высказано сегодня в Госдуме во время обсуждения законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя правительственную инициативу, напомнил, что в истории России уже были прецеденты, когда народ, недовольный властью, поднимался на баррикады. При этом он подчеркнул, что «впервые в истории депутаты Думы» рассматривают настолько непопулярный законопроект, против которого выступает подавляющее большинство жителей страны.

«Насилуют страну, пытаясь пропихнуть закон, подрывая элементарную стабильность. Это удар под дых стабильности. Правительство Медведева решило забить «гол» сразу всей стране, каждому. Одновременно забили этот «гол» и президенту», – сказал Зюганов.

Как полагает политик, реформа наносит «жуткий удар» не только по демографии и другим сферам жизни, но и по российской государственности.

«Поразительный цинизм проявляется по отношению к женщине, ей надевают петлю на шею и говорят, что это спасение. Подрываете генофонд нации, бьете по поколению тех, кто трудится…Господин Топилин (Максим Топилин – глава минтруда РФ), какие пенсии в Европе? Вы предлагаете жалкую тысячу, которую бросаете и говорите, на нее можно прожить. Это позорище для любого правительства. Вам дети и внуки не простят», – заявил лидер КПРФ.

В этой связи Зюганов также напомнил, что правительство идет на этот шаг, параллельно принимая еще несколько непопулярных решений. «На 5 рублей подняли цены на бензин и соляру, что расползлось по всем ценникам, на 2% НДС – это сейчас почувствуют все остальные предприятия», – заявил Зюганов.

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов также подчеркнул, что нынешний подход «приведёт к социальной напряжённости» и его последствия прямо угрожают неисполнению «майских указов 2.0».

Миронов обратил внимание, что средняя продолжительность жизни в РФ растет чрезвычайно медленными темпами, а так называемый «возраст дожития» за последние 60 лет почти не изменился.

«Срок продолжительности жизни после пенсии за последние 60лет практически не изменился. В 1960-м году срок дожития для мужчин составлял 16 лет, для женщин – чуть больше 24 лет. В 2017-м у мужчин 16,4 лет, у женщин – 26,1», – сказал Миронов.

По мнению «эсера», этот законопроект вообще должен быть «заморожен».

«Вообще, не возвращаться к этой теме, пока мы действительно не достигнем продолжительности жизни в 80 лет. Плюс, расчет пенсии должен быть простым. Она должна зависеть только от трех параметров: стаж, размер заработной платы, плюс она должна составлять не менее 40% заработка», – подчеркнул Миронов.

Кроме этого, глава «эсеров» обвинил правительство РФв лукавстве относительно повышения размеров пенсии. «Давайте честно скажем, не тысяча рублей (предполагаемое ежегодное увеличение пенсии), а 500 рублей, потому что 500 –это та самая индексация на уровне инфляции», – отметил он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со своей стороны обратил внимание, что лоббисты и противники пенсионной реформы «манипулируют цифрами», используя данные и по продолжительности жизни и другой статистики только так, как им выгодно.

Он также заявил, что «людям нужно дать больше прав, чтобы они не ругали правительство и Госдуму, а сами отвечали за свою жизнь и доходы».

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. В правительстве позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, средний размер пенсий в России должен составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие показатели пока не заложены в бюджетных документах кабмина.

Накануне в Москве прошел массовый митинг против пенсионной реформы, где было озвучено предложением начать «бессрочную акцию протеста», если власть не услышит народ и одобрит законопроект. Сегодня с 9 утра у здания Госдуму собрался стихийный митинг, люди с плакатами вышли в центр Москвы, чтобы выступить против реформы.

Несмотря на то, что вся парламентская оппозиция выступила против, шансов «развернуть реформу не просто не было – конституционное большинство в нижней палате парламента – более 2/3 депутатов – 342 из 450 – принадлежит «Единой России».

На пленарном заседании, где обсуждался пакте документ, присутствовали 432 депутата. Из них против реформы проголосовали 104 парламентария, 328 – за.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.07.18

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