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Вторник, 3 июля 2018, 17:49 мск

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Джигурда сплясал у Мосгоризбиркома и сдал подписи для выдвижения в мэры

Скандально известный шоумен Никита Джигурда устроил концерт около Мосгоризбиркома перед подачей подписей в поддержку своего выдвижения на пост мэра Москвы. Актера сопровождали музыканты в шотландских килтах. Под звуки волынок и барабанов Джигурда исполнил танец с посохом и объявил, что собрал более миллиона подписей.

«Я единственный оппозиционный кандидат, который продолжает борьбу. Миллион москвичей за меня и мою программу», – заявил он.

Отметим, что шоумен уже сообщал о желании побороться за пост градоначальника. Он также выражал готовность отказаться от второго гражданства (украинского), которое мешает стать кандидатом.

Несмотря на устроенный балаган, Джигурде удалось пройти в Мосгоризбирком и оставить там свои коробки.

Напомним, ранее документы на выдвижение подали 32 претендента, из них 14 – от партий партиями, 18 – самовыдвиженцы, однако в качестве кандидатов будут зарегистрированы далеко не все. О преодолении «муниципального фильтра» заявили лишь кандидат от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов, выдвинутый КПРФ Вадим Кумин, кандидат «Союза горожан», экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, выдвинутый ЛДПР. Что касается нынешнего мэра Сергея Собянина, то накануне он представил подписные листы муниципальных депутатов, подписи избирателей и другие документы для регистрации. Мосгоризбирком принимает документы до 18:00.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.07.18

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