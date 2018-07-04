Выборы губернатора Московской области: оппоненты Воробьева сходят с дистанции

Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подал подписи в Мособлизбирком для преодоления муниципального фильтра. Тем временем, число его конкурентов – претендентов на пост главы региона пошло на убыль. Муниципальный фильтр не преодолел один из ярких критиков подмосковных властей Николай Дижур от партии «Яблоко».

Как пишет газета «Коммерсантъ», Дижур собрал лишь 60 подписей муниципальных депутатов из 196 требуемых. При этом он намерен сконцентрироваться на борьбе с муниципальным фильтром. «Яблочник» планирует получить в Мособлизбиркоме отказ в регистрации и обжаловать его вплоть до Верховного и Конституционного судов.

Дижур отметил, что собрать подписи ему помешал «развязанный в Подмосковье террор», и напомнил об аресте поддерживаемого им главы Серпуховского района Александра Шестуна. После случившегося число депутатов, «желающих поставить подписи за независимых кандидатов», по его словам, поубавилось.

«За меня подписались порядка 60 человек, но я аннулировал их обязательства передо мной и сдавать их в избирком не стал, так как этот список ляжет на стол Воробьеву, и я не могу гарантировать свободу этим людям и сохранность их имущества», – пояснил Дижур.

Напомним, что помимо Воробьева, о преодолении муниципального фильтра сообщили глава фракции «Справедливой России» в Мособлдуме Игорь Чистюхин, зампреды Мособлдумы Константин Черемисов (КПРФ) и Кирилл Жигарев (ЛДПР), а также руководитель регионального отделения «Альянса зеленых» Лилия Белова и экс-депутат Госдумы Борис Надеждин (Партия роста).

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 04.07.18

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