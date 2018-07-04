И санкций не надо: сельхозпроизводители понесли огромные потери от подорожания топлива

Потери российских сельхозпроизводителей от повышения цен на горюче-смазочные материалы за полгода составили 10-11 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

«При решении о том, что часть затрат, которые понесли сельхозпроизводители из-за увеличения цены на ГСМ, будет компенсироваться. По нашим расчетам, с января по июль, они составили 10-11 млрд рублей», – цитирует министра RNS.

Вместе с тем Патрушев подчеркнул, что едва ли получится компенсировать все потери. «Поработаем с Минфином. Эти 10-11 млрд нам никто не даст, но тем не менее, цифра какая-то будет и, я надеюсь, она будет значимой», – сказал министр.

Как сообщал «Новый День», весной и в начале лета цены на автомобильное топливо значительно выросли. Для стабилизации ситуации правительству РФ пришлось экстренно снижать ставки акцизов. Тем не менее, даже по данным официальной статистики, стоимость бензина поднялась на 8,5%, дизельного топлива – на 8,6%.

Согласно оценке Федеральной антимонопольной службы, одной из основных причин роста цен на автомобильное топливо в России стали действия правительства РФ, которое в период с 2015-го по 2017 год повысило акцизы почти вдвое, хотя их увеличение, согласно первоначальным планам, должно было составить не более 15%.

Судя по данным Росстата, стремительное повышение цен на топливо в настоящее время приостановилось.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.07.18

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