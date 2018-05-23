Ситуация сложная: ФАС раскрыла причины роста цен на бензин

Одной из основных причин роста цен на автомобильное топливо в России является двукратное повышение акцизов в период с 2015-го по 2017 год, хотя их увеличение должно было составить не более 15%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Комментируя ситуацию на рынке автомобильного топлива, заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин отметил, что по сравнению с предыдущими годами в настоящее время ситуация «более сложная».

«Цены опережают темпы инфляции. Основными причинами роста цен являются рост налогов, рост мировых цен, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов НПЗ, недостаточность предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах», – сказал Голомолзин.

При этом, согласно расчетам ФАС, в соответствии с Налоговым кодексом акцизы должны были вырасти с 2015-го по 2017 год на 5% на автомобильный бензин, на 15% на дизельное топливо. По факту в результате изменений в Налоговый кодекс акцизы на автомобильный бензин с 2015 года по 2018 год выросли в 2 раза, на дизельное топливо – в 2,2 раза.

Представитель антимонопольного ведомства также добавил, что для недопущения негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов ФАС России предпринимает меры воздействия на участников рынке и вносит предложения по нормативному правовому регулированию. В числе инициатив – введение гибкой шкалы акциза.

Как сообщал «Новый День», сегодня правительство РФ приняло принципиальное решение о снижении акцизов на автомобильное топливо не позднее 1 июля. Однако, как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, падения цен на бензин ожидать не следует. «Отрицательного значения (падения цен), естественно, не будет, так как некоторые факторы продолжат свое действие до конца текущего года. Но это будет совсем незначительное повышение цен на моторное топливо», – сказал он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.18

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