Европа не сдается: санкции против России продлены

Совет Европейского союза продлил экономические санкции в отношении России еще на полгода. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении Совета ЕС.

Решение было принято после доклада канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии выполнения минских соглашений по урегулированию украинского конфликта.

Как отмечается в пресс-релизе, ограничительные меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения. Санкции включают в себя, в том числе, ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных предприятий. В черном списке ЕС остаются 155 представителей бизнеса и власти, а также в общей сложности 38 организаций.

Среди других мер – ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Как известно, первоначально санкции ЕС были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации на Украине, а затем были расширены.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 05.07.18

Крах «Натали Турс»: у тысяч туристов сорвался отдых, сроки возврата денег неясны. / ЧП в Москве: лифт с пассажиром рухнул с высоты 40 этажа. / Кальянные смеси попадут под акциз в России. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»