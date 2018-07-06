«Ответочка» на американские пошлины: правительство РФ не решилось на полное возмещение ущерба

Правительство РФ утвердило «компенсирующие меры» в виде дополнительных ввозных пошлин на американские товары в ответ на ограничения со стороны США в отношении металлургической продукции. Соответствующее постановление, как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, однако о полном возмещении ущерба пока речь не идет.

Речь идет о «дополнительных, повышенных ставках импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара», которыми будут облагаться «некоторые товары США, аналоги которых производятся в России». В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.

Кабинет министров рассчитывает, что дополнительные пошлины поддержат российские предприятия, выпускающие аналогичную продукцию, и те смогут заместить американские поставки на внутреннем рынке.

По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 млн долларов.

«Это объем дополнительных пошлин, которые российские поставщики должны платить в США. Повышение наших пошлин на данном этапе позволит компенсировать только часть ущерба – 87,6 млн долларов. Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право», – пояснил он.

Остальная ее часть может быть введена через три года после начала действия дополнительных пошлин в США, то есть 21 марта 2021 года, или после решения органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации.

Отмечается, что Россия, как и другие члены ВТО – Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия, – уже инициировала спор с США. 29 июня был направлен запрос на проведение формальных консультаций.

«Если в ходе консультаций не будут найдены взаимоприемлемые пути разрешения спора, то Россия обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение», – сообщает ведомство.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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