Первый шаг к «разморозке»: Путин и Трамп уничтожат «достижения» Обамы

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может свидетельствовать о «разморозке» отношений между двумя странами. Как считает российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, новая политическая реальность, которую выстраивает Трамп, угрожает «россиябесию» Европы, которая в результате недальновидной политики остается и без американской поддержки, и без российского рынка.

В интервью РИА «Новый День» эксперт выразил уверенность, что сам факт проведения встречи Путина и Трампа – большой успех для российских и американских дипломатов.

«Это полноразмерный саммит – переговоры на высшем уровне по широкому кругу вопросов. Подобных мероприятий не было 8 лет. Последний саммит России и США был в 2010 году, тогда президент Медведев летал в США. С тех пор российско-американские отношения деградировали до самых тревожных отметок. Некоторые эксперты даже говорят, что ниже того уровня отношений, которые были во времена прошлой «холодной войны», – сказал Мартынов.

Эксперт подчеркнул, что надеяться на грандиозные успехи в рамках предстоящей встречи сейчас сложно, однако первый шаг к урегулированию взаимоотношений сделан.

«Не обязательно прорывные договоренности, но сам факт встречи ставит под сомнение всю современную русофобскую политику», – считает он.

Политолог также отметил, что ждать отмены американских санкций после встречи также не стоит. «США будут сохранять санкции в отношении России так же, как они дополнительно вводят их против Германии, Франции, Мексики, Китая. Против Китая развязана настоящая торговая война», – отметил эксперт.

Мартынов пояснил, что Трамп продолжает вести себя как бизнесмен, поэтому во внешнеполитических решениях будет исходить из «языка цифр» и логики: выгодно-невыгодно, дешево-дорого.

По его мнению, обеспокоенность, которую выражает часть европейских политиков по поводу встречи Трампа с Путиным, вполне обоснована, потому что консенсус в западной внешней политике, который формировался при Обаме, уже нарушен.

«Они все себя сейчас чувствуют неуютно. Трамп уже предложил всем странам тратить по 4% своего ВВП на содержание НАТО, обращая внимание на то, что США не обязаны нести все эти расходы самостоятельно. На что практически все европейские лидеры сделали квадратные глаза – раньше такого не было никогда», – подчеркнул Мартынов.

Эксперт напомнил, что раньше схема взаимоотношений между США и ЕС строилась по следующему принципу: Вашингтон гарантирует безопасность и помощь странам Альянса, а в ответ требует «беспрекословного подчинения по политическим и экономическим вопросам». «Сегодня мы видим, что ситуация меняется, что Трамп практически объявил крупнейшим европейским странам торговую войну», – констатировал Мартынов.

«Сам по себе факт разморозки российско-американских отношений и восстановление нормального формата прямо угрожает, не зависимо от тех договорённостей, которые могут случиться (на встрече Трампа и Путина), всему тому безобразию и «россиябесию», которым сегодня охвачена добрая половина западного мира с подачи предыдущего президента США Барака Хусейновича Обамы. Естественно, они очень переживают по этому поводу: и Великобритания, и Германия, которые выпрыгивали из штанов, соревнуясь, кто быстрее и эффективнее проведет в Европе политику Обамы», – считает эксперт.

По его оценке, ЕС из-за некоторой смены внешнеполитического дискурса США оказался в сложной ситуации.

«Европа, под давлением Обамы ввязавшись в антироссийскую санкционную истерику, не добилась никаких политических результатов, но потеряла огромные деньги, рабочие места, поступления в бюджет, с учетом и без того напряженной и разбалансированной ситуации. Многим европейским лидерам снова придется отвечать перед своими гражданами, ради чего они потеряли миллиарды, участвуя в антироссийской истерике, которую затеял прошлый американский президент», – сказал он.

Как считает Мартынов, сложнее всего, учитывая эти обстоятельства, удержаться на своем месте будет лидерам Англии и Германии.

«Европа в пролете со всех сторон – нет ни американской лояльности, ни русского рынка. Везде сплошные потери от недальновидной политики. Это аукнется многим лидерам европейских государств, Британии и Германии – 100%. Там уже нарастает серьезнейший внутриполитический кризис. И под Терезой Мэй (премьер Великобритании), и под Ангелой Меркель (канцлер Германии) стул не просто трещит, эти «табуретки» вот-вот рухнут. Это цена за недальновидную антироссийскую политику», – сказал эксперт.

Мартынов также выразил уверенность, что главным игроком на европейской арене уже в ближайшее время может стать Франция и ее президент Эмманюэль Макрон.

«Важно обратить внимание на намечающийся статус Франции. Трамп уже несколько раз оговорился, что он готов поменять приоритеты в Европе и основным своим партнером сделать не Великобританию, как это было десятилетиями, а Францию. Тут и регулярные переговоры, встречи молодого Макрона с мудрым Путиным», – считает политолог.

«Все складывается как нельзя лучше. Другой вопрос, что эти позитивные обстоятельства, которые складываются, России нужно постараться максимально использовать в своих интересах», – заключил эксперт.

Напомним, президенты России и США встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Путин и Трамп намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки, в том числе о конфликтах в Сирии и на Украине, а также предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы.

Примечательно, что сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня заявила, что «приветствует встречу» Трампа и Путина, так как «открытая коммуникация между США и Россией – ключевой момент в снижении риска конфронтации». В то же время, часть представителей британского кабмина опасаются, что встреча нанесет вред интересам НАТО или осложнит ситуацию у восточных границ Европы.

Стоит отметить, что сегодня Трамп в очередной раз выступил против «Северного потока-2». «Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы», – заявил он.

Несмотря на то, что менее месяца назад Вашингтон обещал не чинить препятствий строительству газопровода, госдепартамент США не исключил, что в отношении компаний, задействованных в этом газовом проекте, могут быть введены экономические санкции.

Москва, Мария Вяткина

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