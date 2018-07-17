«Не стыдно побираться-то?»: Собянин просит пожертвовать на его предвыборную кампанию

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил сбор средств на свою предвыборную кампанию. Предложение сделать пожертвование в избирательный фонд появилось на сайте градоначальника и его штаба, а также в группе «За Собянина – за лучшего мэра лучшего города земли» в Facebook.

«Нам важно участие каждого москвича. Вы можете перевести средства на предвыборную кампанию Сергея Собянина на его избирательный счет», – говорится в сообщении.

Здесь же указывается номер счета кандидата и прилагается подробная инструкция по оказанию финансовой помощи.

Однако пользователи соцсетей не оценили предложение Собянина. «Не стыдно побираться-то? Всю Москву обобрал, на машине вообще дешевле ехать, чем поставить у дома, несмотря на рост топливных цен. И он еще деньги собирает? ХРЕН ЕМУ С МАСЛОМ! Ни копейки не дам», – пишет Александр Котов.

«Мы уже пожертвовали: НДС; ЖКХ; Бензин; Пошлины; Медицина; Экология; Пенсионный возраст. Побирушка!» – возмущается Elena Shuvalova.

«С бюджетников соберите, принудительно. Может, что и щёлкнет у них в голове», – иронизирует Olga Egorowa.

«Когда наглость не знает границ», – комментирует Mich Ell.

«Сиротинушке немного не хватает до триллиона)))) Реально есть тупицы, которые ведутся и жертвуют?)))» – интересуется Алексей Суханов.

Между тем, предвыборная кампания и правда стоит недешево. Ранее СМИ подсчитали, что политический пиар обходится Собянину в сумму от 13 млрд до 19 млрд рублей, которые тратятся на гигантскую корпорацию столичных СМИ, каждый день возвеличивающих градоначальника.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.07.18

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