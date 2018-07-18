Голосовали за Путина, надеялись на лучшую жизнь, но подохнем в нищете: читатели РИА «Новый День» о пенсионной реформе

Российские власти, решившие повысить пенсионный возраст в стране, слишком оторвались от реальности. Судя по комментариям читателей РИА «Новый День», поступившим на редакционную почту, правительство РФ и депутаты Госдумы, поддерживающие реформу, не понимают те негативные последствия, к которым приведет реализация таких «пенсионных» планов.

РИА «Новый День» публикует подборку характерных высказываний своих читателей.

Сергей: Мне 47 лет. Я уверен, что не доживу до пенсии – работаю в условиях крайнего севера, 28 лет общего трудового стажа и 18 лет северного. Ипотека не положена – малый доход, стажа для переселения не хватает, стою в очереди 5 лет 20 174 в списке. Я знаю, таких, как я, много в нашей стране, а на Ямале (где все хорошо) еще больше…

Валерий, Липецк: Мне 67 лет. Вышел на пенсию с 60 лет. Основной стаж по рабочей профессии 40 лет. Сейчас пенсия 13 800 руб. Почему я против этой пенсионной реформы? Потому что у всех есть дети и внуки, и их будущее, конечно, никому не безразлично. Обещаниям правительства верить нельзя. Это попытка « подмаслить» нынешним пенсионерам чистый обман. Я имею в виду обещанную правительством прибавку пенсий. Брат у меня должен выйти на пенсию в феврале 2019 года, будет 60 лет. Как предлагает правительство уже на год позже – в 2020 году. Делаем простой подсчёт. Предполагаем начисленную ему ПФР пенсию 13000 руб. За год он получил бы 13000 * 12 = 154000 руб. Он её не получит. Мне за счёт его пенсии добавят с апреля 2019 года 1000 руб. и ещё небольшая прибавка в начале года в 200 руб. Итого за 9 оставшихся месяцев до конца года я получу за счёт своего брата: 1200*9 = 10800 руб. Вопрос куда пойдут остальные 154000 – 10800=143200 руб. на других пенсионеров, или ....?

Теперь о возможности работать до 65 лет. До 63 лет я ещё был работоспособным. Но потом возникли проблемы со спиной. Три месяца не согнуться – не разогнуться, потом боли в ногах. Теперь я только мысленно хочу делать какую-то работу, а физически просто не могу. Возраст дожития неприятный термин, но это примерная статистика моих сверстников, доживших до пенсии. Из моих одноклассников из 30 человек мужской и женской части до пенсии дожили, включая меня, всего 8. Ещё статистику прожиточного возраста Россиян можно увидеть на любом кладбище России. Достаточно просто пройти и посмотреть на даты надгробий…

Цинизм власти просто зашкаливает. О правительстве Медведева и партии « Единая Россия». Состав партии преимущественно чиновники и олигархи. Сохранение власти и своих интересов их цель. Угроза заморозки много миллиардных счетов и недвижимости банками США, Британии и Европы больше всего вызывает страх. А это может быть. Это для них важнее интересов страны и тем более населения. А сделать прогрессивный налог, или изыскивать иные средства для увеличения пенсии? Проще – опять обирать народ! Всё на виду.

Но поднимая пенсионный возраст, Единая Россия во главе с Медведевым пилят сук, на котором сами сидят. Придётся ждать следующих выборов. Не думаю, что население Росси должным образом не оценит эту пенсионную реформу. Наш народ гораздо мудрее, чем думает власть. Если же эту пенсионную реформу пропихнут, то на следующих выборах рейтинг кандидатов в президенты и партий будет самый высокий у тех, кто в своих программах заложит отмену этой антинародной пенсионной реформы и компенсацию потерь тем, кто не получит пенсию за этот период времени.

О Президенте и его молчании. Едва ли кто-нибудь поверит, что Медведев предложил эту пенсионную реформу без согласования с Президентом. Назначил председателем правительства Медведева президент. Будем ждать. Основное решение за Президентом. Нужен прорыв в экономике для улучшения качества жизни народа! Пока прорыв в обратную сторону. Цены на бензин, от которых растут цены на всё, повышение НДС, традиционный рост тарифов ЖКХ в июле, эта пенсионная реформа и т. д. Какое же тут улучшение жизни? Продолжительность жизни как раз пропорциональна качеству жизни. Хуже и беднее живём, значит и меньше. Даже смягчение этой реформы будет воспринято крайне негативно. Особенно возмущает цинизм власти предлагающих увеличить пенсионный возраст для наших женщин на 7 лет. При таком прожиточном возрасте в стране эту реформу принимать нельзя.

Тамара Алексеевна: Работаю учителем в г. Мичуринске Тамбовской области. Стаж работы – 42 года. Заработная плата – 16 тысяч. Мне 59 лет, однако уйти на заслуженный отдых не могу: пенсия составляет 9 тыс.237 руб. Трудиться в моём возрасте эффективно крайне трудно. «Греет душу» то обстоятельство, что можно получать не только заработную плату, но и пенсию. И всё-таки я убеждена в том, что необходимо давать дорогу молодым, энергичным, инициативным работникам. Правительству следует, думается, изыскивать какие-то другие пути решения пенсионного обеспечения населения. И средства для этого, я убеждена, найдутся.

Олег Дмитриев: Какие могут быть начисления с зарплаты с ее минимальным размером (медработники в МО получают 8-12 тысяч в месяц). С таких зарплат, даже если пенсия 50% от зарплаты, пенсии будут мизерные. Производительность труда, о повышении которой говорит правительство, выражается не в штуках, а в зарплатах (рублях). По производству стали, продовольствия, других товаров мы обгоняем многие страны, но зарплаты ниже, чем Китае, и получается, чтобы мы не делали, все равно отстаем по производительности. Вся проблема заключается в этом. Теоретически количество работающих уменьшается, но производительность труда растет. С учетом механизации и автоматизации и один человек по производству товарной продукции может прокормить текущее количество пенсионеров. Пример сельское хозяйство. Если раньше в сельском хозяйстве в развитых странах работало 20-30% жителей, то теперь менее 1%. Но работник производящий достаточное количество товарной продукции мало получает. Поэтому ПФ не наполняется. Решить эту проблему путем назначения часовой минимальной оплатой правительство не хочет, так как это ударит по крупной буржуазии. Поэтому у нас врач и инженер может получать меньше уборщицы и гастарбайтера…

Людмила: Куда пойдут работать наши внуки? Пить, грабить и умирать от наркоты, ибо, если престарелые будут работать, не будет ни карьерного роста, ни желания работать, а значит – сожрут наше государство и будем звенеть кандалами или просто зачистят враги территорию.

Игорь: Пенсионная реформа – это верх лицемерия сегодняшней власти. У народа хотят забрать последнее, чтобы только пахали и умирали. А подумали бы они, как живётся народу… Срезали бы зарплату у всех чиновников и депутатов до пенсионных размеров – вот тогда бы и зачесались все законоТворцы…

Лидия: Надо продлить пенсионный возраст для белых воротничков, тем – у кого пенсия выше тридцати тысяч и прочим дармоедам до 70 лет, с переводом их на физический труд после 55 лет – и проблема будет решена. До 57 лет люди как то еще держатся, ползут на свои несчастные 6 соток, чтобы выжить со своих огородов. Эти дармоеды просидели всю жизнь на пятой точке, получая сумасшедшие зарплаты и дивиденды, их на пенсию не выгонишь – дайте еще порулить. А мы все сдохнем, смотря на их светлое настоящее и будущее.

Александр: Я против пенсионной реформы. Я три года ищу работу. 49 лет и никто на работу меня не берет. Как мне жить без пенсии еще 25 лет? Вешаться? Ребенка в детдом? Ура, футбольная Россия.

Наталья: В стране достаточно средств на пенсионные и социальные выплаты, просто группа лиц в правительстве лоббирует интересы богатых людей, и потирают руки. Если человек хочет трудиться в пенсионном возрасте (55х60 лет) – у него есть здоровье, желание работать – пусть трудится. А если у человека нет здоровья, он работал физически на тяжелом производстве, даже не обязательно вредном, он должен пользоваться возможностью быть на заслуженном отдыхе. В нашей семье по папиной линии из 7-ми братьев и сестер только одна дожила до 80 лет, самая ранняя смерть в 50 лет, остальные на пенсии в среднем прожили 5 лет...

Сергей: Мне в этом 2018 году исполнится 55 лет, голосовал за Путина, а в сущности и за НОВОЕ правительство, верил и надеялся на лучшую жизнь, на светлое будущее своих детей, а получил усиление нищеты во всех слоях населения своей страны. В очередной раз был обманут, хотя и были сомнения, почему Путин не вышел к народу со своей предвыборной программой. Выходит, её просто не было, или в этом не было необходимости. Такое неуважение к своему избирателю должно было меня насторожить и упредить от принятия неверного решения.

В повышении пенсионного возраста и заключается вся суть прорыва Путина и его «НОВОГО» правительства? Нас опять унизили, обокрали, вывернули все карманы и оставили подыхать в этой прекрасной стране без средств к существованию. Посвяти себя России и подохни в нищете, в этом заключается внутренняя политика Путина. Тотальное уничтожение населения России, вот как это называется. При повышении пенсионного возраста забыли принять закон об эвтаназии. Не нужно население – так дайте спокойно уйти из этой жизни, не мучаясь. Грабить страну и шарить по карманам людей, – всё, на что способно это правительство, эта власть – совет директоров Черкизовского рынка.

Аркадий: То, что сегодня выдают якобы за пенсионную реформу, таковой не является. Это просто грабеж. Банальный грабеж средь бела дня. Не доводите до греха...

Любовь: О том, что пенсионная реформа противоречит Конституции – истинная правда! У меня пенсия 11 989 рублей при каждой индексации на 350 рублей огромное повышение цен на товары и жкх. Волею судьбы осталась одна в 3-комнатной квартире. За квартплату – 6 тыс уходит, +кабельное, телевизор, Интернет… И что у меня остается? А стаж работы 38 лет 10 мес – говорят, что декретные до 1.5 лет не вошли и больничные вычеркнули из стажа. Так или нет – не знаю. Город наш умирает, работы для нас нет. Да и не одна я такая.....

Татьяна Гицеева: Члены правительства не владеют информацией об уровне безработицы в малых городах и сельской местности. На биржу не ставят. Значит, в статистические отчеты такие граждане не попадают. Ездить на заработки не позволяют либо здоровье, либо возраст (старше 50-ти лет), либо семейное положение (не с кем оставить детей или человек проживает один и не может бросить дом и мизерное хозяйство, позволяющее ему выжить). В селах и пгт полное отсутствие каких-либо вакансий! Попробуйте отправить представителей для объективной переписи именно в такие места. Вот тогда Вы получите полную картину положения дел с трудоустройством в стране. Россия – это не только Москва и крупные областные центры. Что делать населению глубинки? Как выжить?

Антонида: Первое, что надо сделать – проснуться народу и перестать трусливо шептаться по углам. Путин продаёт нашу Родину оптом и в розницу. И если уйти от этого грабительского государства, то не будет Китая на нашей земле, недра будут принадлежать народу, а не путинским дружкам и иностранным компаниям, и повышения пенсионного возраста тоже не будет.

Андрей: Как-то резко поменялось у меня мировоззрение после 14 июня. Закрадывались, конечно, и раньше сомнения, но я гнал их от себя, не теряя надежды на победу добра. А тут ещё этот футбольный чемпионат очень технично вписался в канву событий. Нам обещали говорящие головы, что наверняка к открытию чемпионата хохлы устроят какую-нибудь провокацию, а провокации дождались от собственного правительства. С юных лет я смотрел как нас обманывает верхушка власти, коммунисты, на фоне пустых прилавков обещали – «наше поколение будет жить при КОММУНИЗМЕ», демократы проводили денежные реформы, обесценивая накопления нажитые тяжёлым трудом. И вот, наконец, появился он, вернул утраченную национальную гордость, восстановил силу и могущество великой державы. Очень захотелось поверить, что появится у нас в стране добро и справедливость. И на выборы пошёл с этой надеждой и детей убедил проголосовать за него. В юности, устраиваясь на работу, закон мне гарантировал оплату труда и заслуженный отдых после достижения пенсионного возраста ровно в 60 лет. Долгие годы работал на благо родного государства, ежемесячно отчисляя налоги в Пенсионный фонд. Мечтал, строил планы на остаток жизни на пенсии, и вот уже забрезжил свет в конце туннеля, неужели скоро свобода. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», как говаривали наши предки. Оказывается, жить мы стали долго, непорядок, нате вам ещё несколько лет трудовой повинности.

«Статистика – продажная девка капитализма», – сказал какой-то неглупый человек, они посчитали средний возраст жизни в России более 72 лет, среди моих одноклассников 60-61 года рождения многие уже не живут, один из них, мой хороший друг, покончил жизнь самоубийством в лихие 90-е, когда остался без работы и без средств существования. Все пережитые кризисы, смены правительств, бандитские 90-е, расцвет наркомании при детях-подростках здоровья отнюдь не прибавляли, и я не могу вспомнить ни одного своего сверстника способного похвастаться хорошей физической формой.

Когда садишься играть в карты с шулером, есть большая вероятность что он может поменять правила в процессе игры. Дефицит, говорят, в бюджете Пенсионного фонда, а нефть на бирже около $80, вместо расчётных 40, стабфонд, опять же, говорят, где-то существует, почему бы правительству не запустить социальную программу и не выполнить свои обязательства перед гражданами. Или, например, потратить свои таланты на настоящую борьбу с коррупцией, можно ещё провести независимый аудит ПФ РФ чтобы понять так ли виновата демографическая ситуация в нехватке денег, но это уже из области фантастики.

Глядя на все эти реформы, молодое поколение понимает, что заплатив налоги и взносы в ПФ, через несколько лет государство может опять обмануть, повысив, например, пенсионный возраст ещё лет на 10. Нет ничего удивительного в серых зарплатах, в самозанятых гражданах, которые никогда не платили налогов, формируя сами себе пенсионный фонд. Мне кажется, что такими реформами правительство только загоняет людей в теневой бизнес. Какие аргументы приводить, когда твои дети строят планы уехать из России и потратить свои силы и знания на развитие другого государства.

Они так талантливо всё продумали, привязали начало реформы к открытию чемпионата, пообещали вышедшим пенсионерам прибавку за счёт невышедших, ограбили одних бедных и маленький кусочек отнятого кинули другим, трусливо не тронули пенсии военных и правоохранителей…

Петр: Мне, как жителю сельского поселения, непонятно одно в отношении пенсионных перепадов. А как же с сельскими тружиниками быть? Хотя бы взять доярку, которая горбатится с 4 утра и до 9 вечера с перерывом между дойками по 2 часа и эта дойка 3 раза в день!!! Куда ей до повышения пенсионного возраста – когда она не дорабатывает до 50 лет – либо больница, либо могила! А работают за копейки. Так кому выгодна эта (пенсионериозация)? Моя мать в советское время получала 7-12 руб, ну а мы нынешние пенсионеры получаем от силы 12 тыс. Позор этим пенсионным проектировщикам и тем умникам, которые заседают в апартаментах, не выходя в народ!

Татьяна: Пенсии маленькие потому, что зарплаты у рабочих маленькие, которых становится всё меньше, а молодёжь за такую маленькую зарплату не хотят крутить станки. У меня муж отработал станочником широкого профиля 46 лет! У него больное сердце, от работы на разбитых станках, развивается болезнь паркинсона! оперированный позвоночник. А ему начислили 14 тысяч! Он бы с удовольствием отдохнул, но на эти деньги на отдых не съездить даже в другой город! Зарплата 20 тысяч из неё почти половина квартплата!!! Если ВЫ правительство будете жить на 20 тысяч в месяц, может, вас народ и будет уважать. А пока вы далеко от народа. С Вашей зарплатой и до 70 лет работайте!

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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