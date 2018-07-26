Одобрение Госдумой скандального законопроекта о повышение пенсионного возраста вызвало бурно негативную реакцию общества. В редакцию РИА «Новый День» поступила масса писем, в которых читатели указывают «слугам народа» на недопустимость такой реформы. Чаще всего идею правительства РФ люди называют «геноцидом», а утверждения о росте благосостояния населения – откровенным враньем.

РИА «Новый День» публикует очередную подборку характерных высказываний своих читателей.

Елена: Нужно вернуть конфискацию и смертную казнь, тогда сразу изыщут деньги для пенсионеров. И, вот кричат наши депутаты, что уровень жизни повысился. У кого? У них – да, а мы стабильно нищаем.

Сергей: Я честно отслужил срочную в подводном флоте. Затем работал в совхозе водителем до развала всех совхозов государством, работал водителем в сельсовете. В 52 года перенёс инсульт. Когда Путин сократил инвалидов…. теперь мне на работу не устроиться по медпоказаниям и инвалидность не дают, т.к. ещё живой. Сейчас мне 54,7, была надежда через 5лет и 5 месяцев стать пенсионером (на 8-13 тыс) и хоть как-то сводить концы с концами. Посмотрел выступление Путина про пенсионную реформу (изменения в пенсионном законодательстве) и жить не хочется.

Татьяна: Работаю в Омской школе. Учителя моложе 35 лет нет ни одного. В прямом смысле по школе «ползают» одни «бабки». Несмотря на майские указы Президента о повышении заработной платы, получаем в среднем от 12 и максимум до 20 т.р. От новости о повышении пенсионного возраста все просто замерли и остолбенели. Если и была надежда в 55 выйти на пенсию и получать помимо нищенской зарплаты ещё и маленький довесок в виде 8 тысяч пенсионных, то у большинства она погасла. Тихо поняли, что мы просто скоро сдохнем! Все!

К 55-ти большинство коллег уже глухие, в прямом смысле слова, с массой невеселых заболеваний, где сорванные связки самое легкое, что можно предположить. Работать в школе, когда тебе за 50, физически не просто тяжело, а НЕВОЗМОЖНО!

Теперь каждый раз, как только в нашу школу будут заявляться всевозможные кандидаты в депутаты от «Единой России» с их задушевными байками на тему «Как бы им на Руси пожить хорошо!», буду непедагогическим образом всех их посылать в конкретном направлении!!! Мы тоже люди! Которые десятилетиями работают за копейки и исправно платят налоги, чтоб всей этой бражке «единоросов» во главе с Путиным и Медведевым прекрасно жилось, хорошо спалось, сладко пилось и елось!

Не пойму, они что, враги своему народу? Мы для них кто? На чем базируется их уверенность, что у нас в стране стали дольше жить? Когда они это говорят, самим не смешно? За пределы Москвы они выезжали вообще? Они в курсе, что за пределами Московской области страна не заканчивается и что 90% населения уже десятилетиями балансирует на грани нищеты? Знают ли они, что работы в городах и селах практически нет, а если и есть, то если тебе за 45, тебя просто не берут, а если берут, то платят минимум из минимума? Они не с «подставными» гражданами РФ на своих встречах когда-либо разговаривали? Начинаешь понимать, почему в 1917-м году произошла Революция! Безысходность полная! Мы просто скоро сдохнем!

Наталья Фёдоровна: Люди перестали верить в будущее, потому что его нет. И я мать 5-х детей и 8 внуков бабушка. Как жить детям и внукам при таких обманах? Я проработала на Севере, потеряла здоровье, а пенсии не получила нормальной. С 2-мя детьми последними не была в декретном отпуске – всё работала, держала нянек, платила им… И живя на Севере, пенсия у меня 12 000 р в месяц, не получила ни льгот как многодетная мать, ничего. Пенсия вся моя уходит на оплату жилья. У нас дорого, а есть не на что. Дети помогают, кормят. Если б не дети, с голоду только умирать – ни копейки нет. Как жить детям? Абсурд!

Я противник повышения пенсионного возраста. У нас мало доживают до него, много больных, у меня диабет – я не знаю, сколько проживу с кучей болячек. Не могу уехать без супруга, потому что сейчас ему вместо 2-х лет осталось ему до пенсии 7 лет, а он весь уже больной – не доживёт до этого времени, и мне не уехать без него…

Юрий: Не уверен, что выиграют те, кто на пенсии. Судите сами. Мне 63 года. Работаю с 15 лет с 1970 года. Пенсия сейчас 12 140 рублей! Чуть выше прожиточного уровня (прожиточного, по мнению правительства), на самом деле – это нищета! При том что при выходе на пенсию, моя зарплата была в три раза выше средней по стране. Но я не был чиновником или депутатом! (это они себе «пробили» пенсион в 70% от зарплаты!). При том что по уровню образования превзойду многих депутатов, не говоря про чиновников! Приходится работать за 10 тысяч рублей в месяц, и на эту, так сказать, зарплату, мне приходится выплачивать 43 процента налогов. А теперь, умножьте 4300 рублей на 12 месяцев, получиться 51 600 рублей! А за эти налоги наше великодушное правительство и депутаты, принявшие такой закон, добавят в августе 2019 года 1 бал или 81,5 рубля, что примерно около тысячи рублей в год! Понимаете, что это в 50 с лишним раз меньше, чем я заплатил налогов. (Здесь еще не учитывается НДС, который мы платим, покупая товар или услуги!) И после этого мне хотят объяснить, что денег нет и не надо индексировать пенсии работающим пенсионерам! Вы что господа из правительства и депутаты, нас за идиотов держите?

Нетрудно подсчитать, что за 48 лет работы я выплатил столько налогов, что мне государство должно платить пенсию, ну уж ни как не меньше этих «слуг народа». Почему не говорят, сколько каждый пенсионер сделал отчислений за 30-40 или как у меня 48 лет работы?..

Людмила: Вот это шоковая терапия почище 500 дней и прочих подвижек Гайдаровского правительства. Думаю, эти мероприятия унесут не одну жизнь еще до принятия решения по пенсреформе. И главное стыдно за людей власти. Те доводы, которые они приводят в защиту своих реформаций, смехотворны, неубедительны и выглядят, как насмешка над народом. До какого времени у нас в стране в правительстве будут верховодить не профессиональные, безответственные люди. О президенте особо скажу. Каких только идиотов не было на посту руководителя государства: и пьяный ботинком в собрании стучал на глазах всего мира, и гопака танцевали, и пьяный Ельцин оркестром дирижировал. Было стыдно нам гражданам великого государства, но такого уровня лицемерия, ханжества и безответственности, как у нынешнего руководителя государства не было. Все ложь и обман. Теперь мы испытываем уже не стыд, а ужас. В чьих руках страна? Кто этот человек, куда ведет он народ? На бойню?

Объяснять необходимость реформы тем, что пенсионерам пенсию повысят на 1000 рублей, а за это моя дочь будет вкалывать лишние пять лет. Нет, не надо нам такой благодати. 12 000 рублей в год совсем не стоят того гнета, который Вы возлагаете на народ. Это преступление против людей. Это геноцид.

Галина Петровна: Я уже 7 лет на пенсии. Но то, что происходит сейчас, напоминает страшный сон! О каком повышении возраста выхода на пенсию может идти речь?! Больные дети, внуки – поколение больных! Президент страны внешне устранился.

Надо срочно менять правительство и тех, кто хочет именно уничтожить русский народ, думая об антиконституционном законе и наглых мерах. Эх, посадить бы всех этих СЛУГ народа на наши пенсии!

Елена: У меня вообще ШОК с пенсионной реформой. В первых числах января 2019 мне исполнится 55 лет. С 1 июля этого года наша организация ликвидирована, на бирже 4 900 пособие, а стаж 34 года, пенсии начислят 11 000 и ни рубля больше. Но дело в том, что работать у нас негде. С повышением пенсионного возраста мне надо куда-то трудоустраиваться еще на 1 год, а сын у меня студент бюджетник закончил 2 курс универа, еще 3 года надо как то учить, на стипендию не прожить. Как жить дальше не представляю! Я думаю, таких, как я, десятки тысяч из российской глубинки.

Что же творит наше правительство! Скорее всего, хотят, что бы мы вымерли скорее. Уж я точно долго не проживу после ликвидации предприятия. Я с нервным срывом попала в больницу и теперь совсем не могу ходить, ноги отказали. Моим одноклассницам повезло – тем, кто родился в ноябре-декабре 1963 года, а таких с нашим годом училось полкласса. Выходит мы в первый класс пошли в один день, 10 классов закончили, тоже вместе поступили учиться одновременно, а на пенсию пойдем в разное время… Это вообще как?

Алексей: Помните, как сказал М. Жванецкий: «Их мало, нас много. Выход один – нас должно меньше быть...» К этому и стремится наше «родное, народное» правительство. Главное ежемесячно и регулярно отчислять в ПФ на благо олигархам. А они в свою очередь, тем кто, если вдруг доживёт, косточку не до конца обглоданную кинут: погрызи пенсионерчик беззубым ртом. Прямо как в детской сказке Д.Родари «Чиполино» – будешь хорошо себя вести, я тебе дам облизать фантик от конфеты, которую я съел в прошлом году.

Я работник сельского хозяйства. Возраст 57 лет. Образование высшее. Стаж работы с 1977 года. Правильно говорят: поглядите на доярок, поглядите на скотников. Упахиваются люди «до не могу». Какая тут пенсия?! Если и доживёт 10-15% до пенсии, то и здесь их обманут новыми реформами. Средняя зарплата на селе у доярки 9000-11000 рублей, у скотника 7000- 8000 руб… Вспоминаю цинизм слов одной дамы приезжавшей к нам (случайно видно) из Областной Думы: «Огороды есть, жрать (фраза из женских уст доподлинно, пучаюсь) картошку могут. Что им ещё?»

Позорище правительству. Болтологии много, дел нет никаких. Мы налогоплательщики обеспечиваем их светлое сегодня и платиновое завтра, а что касается нас, «нас должно меньше быть». И не верю я Путину В.В. что он не знает, как живёт народ и сердцем за народ. Да плевал он на этот свой народ. «Утром мажу бутерброд, сразу мысль – а как народ? И икра не лезет в горло и компот не льётся в рот...» (Л.Филатов)

Так что жрём картошку, братья и сёстры...

Николай Викторович: Мне 51, на пенсию уйду в 65, к тому времени стаж у меня будет 50 лет. Некоторые столько не живут. 22 года работал на тяжелых грузовиках сейчас работаю пожарным за 12000 р. Другой работы нет. Думаю, до пенсии вряд ли доживу, хотя они там в правительствах и парламентах думают, что это они там в шахтах и забоях в сырости и холоде за народ радеют, и все это за какие то 400 000 рублей, ночей не досыпают, а мы тут в тепле и уюте на старых «КрАЗах» лес возим, поэтому и нет у нас столько каникул, как у них, и не полагается нам достойная зарплата.

Влад: Да что ж вы бесстыжие проклятые лгуны так изоврались!? Вы хотя бы для начала спросили сегодняшних пенсионеров, нужна ли им эта поганая тыщенка, как несчастная подачка или им дороже их дети – как раз подходящие к пенсионному возрасту и ухаживающие у постели совсем престарелых родителей, а не бесцельно и безрезультатно слоняющимися по собеседованиям в предпенсионном возрасте!..

Елена: Мне 49 лет. В этом году я должна уйти на пенсию, так как отработала в Воркуте на шахте 17 лет. Я очень надеюсь, что наше правительство ничего не поменяет до этого. Как можно увеличивать пенсионный возраст? Уже в 45 лет невозможно найти работу. Мы переехали в Воронеж, когда шахты закрывали. В Воронеже я на данный момент не могу найти работу. И сейчас вынуждена работать в Москве, жить вдали от детей, родителей, чтобы зарабатывать на жизнь.

Страшно жить в такой стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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