Госдума отказалась выслушать Путина: «ЕР» продавливает повышение пенсионного возраста

Сегодня депутаты Госдумы предприняли попытку снять с повестки пленарного заседания нижней палаты парламента законопроект о повышении пенсионного возраста и подождать, пока президент РФ Владимир Путин выскажет свою позицию по данному вопросу. Однако, как передает корреспондент РИА «Новый День», эта попытка потерпела фиаско. Предполагается, что законопроект будут обсуждать по особому регламенту, что займет примерно 2,5 часа.

С предложением снять вопрос с рассмотрения выступили три депутата, которые уже неоднократно заявляли о своем негативном отношении к правительственной инициативе. Первым об этом заявил заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин со своей стороны также сказал, что законопроект нужно отложить, «как имеющий все признаки антироссийского».

«Этот законопроект предполагает очевидный рост безработицы, падение заработных плат, снижение рождаемости. За прошедший месяц мы не увидели никаких внятных демографических, финансовых, бюджетных документов. А последние аргументы, которые мы услышали, что оказывается российские работники находятся в зоне комфорта и их нужно оттуда вытащить, через лишение их права на пенсии 55 и 60 лет», – отметил он.

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин, также выступивший за исключение вопроса из повестки дня, объяснил необходимость отказа от рассмотрения законопроекта тем, что позиция гаранта – президента РФ Владимира Путина – до сих пор не была высказана.

«Предлагаю в следующей формулировке: отложить рассмотрение законопроекта в повестке дня вопрос №2 о повышении пенсионного возраста до определения позиций президента Российской Федерации по этому вопросу», – сказал он.

«Этот законопроект практически самый важный из социальных за последние 14 лет, и не может рассматриваться без участия такого ключевого участника политического процесса, каким по Конституции и по факту является президент России», – подчеркнул парламентарий.

При этом Смолин обратил внимание, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «не раз заявлял, что пока президент в обсуждении законопроекта не участвовал». Депутат также напомнил слова Путин от 2005 года, когда он заявил, что пока он находится на своем посту, такого решения принято не будет.

«Некоторые политологи не исключают, что на законопроект будет наложено вето, и тогда мы окажемся в нелепом положении. Прецеденты уже были», – отметил Смолин.

Комитеты Госдумы и представители правительства РФ выступили против этих предложений.

В зале присутствовало 433 депутата. При голосовании 104 депутата поддержало предложение снять вопрос с повестки, 1 против, воздержалось 0. Таким образом предложения думской оппозиции не получили поддержки.

Депутаты дважды голосовали в поддержку или против этих предложений – Шеин снял вопрос, после того как депутаты первый раз отклонили предложение Коломейцева.

Стоит отметить, что около Госдумы проходит акция протеста против пенсионной реформы.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. В правительстве позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, средний размер пенсий в России должен составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие показатели пока не заложены в бюджетных документах кабмина.

Президент РФ Владимир Путин, обещавший в 2005 году не повышать пенсионный возраст, пока находится на посту главы государства, демонстративно самоустранился от обсуждения проблемы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.07.18

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