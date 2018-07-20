Почему молчит Путин? Не хочет «замараться» пенсионной реформой

Администрация президента РФ не стала заново изобретать «велосипед» и действует по проверенной схеме – глава российского государства Владимир Путин, несмотря на очевидный общественный запрос, отстранен от обсуждения «токсичного» вопроса о пенсионном возрасте и наблюдает за происходящим со стороны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведущие российские политические эксперты сходятся во мнении, что президент РФ даст оценку законопроекту, вопрос только – когда именно.

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК), руководитель «Максимов-консалтинг» Андрей Максимов, комментируя «молчание» главы российского государства по поводу повышения пенсионного возраста, выразил уверенность в том, что чем дальше Путин находится от этого вопроса, тем меньше это будет сказываться на его авторитете.

«Тема токсичная. Чем дальше он от нее находится, тем лучше будет для его политического рейтинга. Одно дело – отношение элит, которые в большинстве своем эту реформу поддержат, потому что понимают, что от пенсии совершенно не зависят ни в плане зарплат, ни в плане всего остального. А другие дело – народ, который по социологии показывает от 80% негатива в отношении повышения пенсионного возраста. Здесь, чем дальше президент будет от этого, тем лучше для его политического настоящего», – сказал Максимов.

С его точки зрения, вероятнее всего, при дальнейшем обсуждении инициативы правительства РФ Путин будет также сохранять дистанцию. «Я думаю, что он будет совершенно спокойно и удаленно на это смотреть», – считает политолог.

В этой связи он также обратил внимание, что такая позиция, несомненно, выигрышнее, чем, например, у главы правительства РФ Дмитрия Медведева, который снова собирает на себя «все шишки».

«Это лучше потому что, я бы не сказал, что рейтинг премьер-министра от активного участия в данной реформе повысился, он и так был не очень высок. Я думаю, он весь негатив соберет», – полагает эксперт.

Политолог Глеб Кузнецов со своей стороны подчеркнул, что Путину сейчас нечего комментировать.

«До него очередь в любом случае дойдет – он подписывает или отклоняет законы, без него это не пройдет. Обсуждать, почему он сейчас не выступил, а выступит через неделю – это бессмысленное дело. Проект прошел первое чтение. Фактически все только согласились, что тема имеет право на существование и надо ее отработать и обсудить. Сейчас будут собираться с регионов предложения, будет второе чтение, потом третье, потом Совфед. Каким будет законопроект на выходе, мы пока не знаем», – подчеркнул Кузнецов в интервью РИА «Новый День».

Политолог также выразил уверенность, что сейчас говорить о том, что на законопроект может быть наложено «вето», мягко говоря, рано. «Сейчас обсуждать, наложит ли он на неизвестный нам документ вето – это смешно», – считает Кузнецов.

Профессор Высшей школы экономики, известный политолог и технолог Олег Матвейчев в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» отметил, что у любого политического действия есть «свой порядок». По его словам, после того как инициатива была озвучена, государственный аппарат следил за реакцией общества, какую позицию по повышению пенсионного возраста займут разные партии, политики, включатся ли в обсуждение темы профсоюзы.

«Сейчас, грубо говоря, Путин за этим всем смотрит, президентская администрация наблюдает», – сказал Матвейчев.

При этом, по его мнению, глава государства может выступить по данному вопросу в течение месяца.

«Я думаю, что Путин обязательно выскажется ближе к началу политического сезона – где-то в середине августа. Но выскажется не так, что скажет, это хорошо или плохо. Он скажет, что это, конечно, никому не нравится, все бы хотели не работать, скажет, что нет ни одного источника, который мог бы компенсировать нарастающий дефицит Пенсионного фонда», – предположил Матвейчев.

По его словам, сейчас все альтернативные предложения, звучат как «давайте сейчас корову сожрем, а что дальше делать – потом решим».

Общественный деятель, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров согласился, что сейчас Путин опасается «замазаться» в пенсионной реформе.

«Это фирменный стиль президента, когда принимается непопулярная реформа – так же было с реновацией, потому вышел «на белом коне»… Я думаю, что здесь такая же история. Он ждет, какая будет реакция, чтобы не «замазаться» и в случае экстренных событий, быть лучше, чем премьер Медведев. Вот такие манипулятивные технологии», – констатировал он.

Федоров выразил уверенность, что такие действия в любом случае не скажутся на авторитете власти положительно.

«Ничем хорошим это не обернется. Состояние общества такое, что сейчас люди обвиняют его в том, что он участвует в этой реформе. Недовольство может вылиться в серьезные социальные, а затем и политические события», – полагает Федоров.

«То, что происходит в Государственной думе, то, что касается «памяток», которые якобы рассылает администрация – [президента РФ] – это просто попытка переломить ситуацию», – подчеркнул он.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. В правительстве позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, средний размер пенсий в России должен составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие показатели пока не заложены в бюджетных документах кабмина.

Как сообщал «Новый День», накавуне в Москве прошел массовый митинг против пенсионной реформы, где было озвучено предложением начать «бессрочную акцию протеста», если власть не услышит народ и одобрит законопроект. С 9чсасов утра у здания Госдумы собрался стихийный митинг, люди с плакатами вышли в центр Москвы, чтобы выступить против реформы.

Парламентская оппозиция выступила против принятия законопроекта, но шансов «развернуть» реформу не просто не было – конституционное большинство в нижней палате парламента – более 2/3 депутатов – 342 из 450 – принадлежит «Единой России».

Москва, Мария Вяткина

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