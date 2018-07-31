Мэрия Москвы нашла новую «Поляну» для «Дома-2»

Власти Москвы нашли новый земельный участок для съемок реалити-шоу «Дом-2». Об этом сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Собственнику объектов и земельного участка компенсируют потерю части земельного участка в полной мере, причем там же, с другой стороны оставшегося участка. С собственником решение согласовано», – цитирует его слова агентство «Москва».

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что из-за строительства новой автострассы съемочная площадка «Дома-2», расположенная около поселка Летова Роща в ТиНАО, будет снесена.

В соответствии с Генпланом Москвы там предусмотрено строительство дороги «Марьино – Саларьево», которая обеспечит поселки Марьино, Летово и град Московский (ТиНАО) транспортной доступностью до станций метро «Саларьево» и «Филатов луг», а также до радиальных автомобильных дорог Московский – Сосенки и Солнцево – Бутово – Видное.

Согласно адресной инвестиционной программе Москвы ориентировочные сроки строительства автодороги – 2018-2021 годы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.07.18

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