Московские власти отобрали здание у «Дома-2»

Мэрия Москвы изъяла для государственных нужд объект недвижимости у компании, которая предоставляет площадку для съемок реалити-шоу «Дом-2».

Приказ об изъятии нежилого строения площадью 72 кв.м. вместе с участком издал Департамент городского имущества столицы. Документ подписан 5 октября и опубликован на сайте мэрии Москвы сегодня, 12 октября.

В конце июля стало известно, что из-за строительства новой автострассы съемочная площадка «Дома-2», расположенная около поселка Летова Роща в ТиНАО, будет снесена. В соответствии с Генпланом Москвы там предусмотрено строительство дороги «Марьино – Саларьево», которая обеспечит поселки Марьино, Летово и град Московский (ТиНАО) транспортной доступностью до станций метро «Саларьево» и «Филатов луг», а также до радиальных автомобильных дорог Московский – Сосенки и Солнцево – Бутово – Видное.

Согласно адресной инвестиционной программе Москвы ориентировочные сроки строительства автодороги – 2018-2021 годы. В августе московские власти обнародовали документ об изъятии земли у телешоу под строительство трассы.

Новость вызвала радость у многих противников телешоу. Однако вскоре появилась информация, что власти Москвы нашли новый земельный участок для съемок «Дома-2».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.10.18

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