Дорога вместо поляны «Дома-2»: обнародован документ об изъятии земли

Московские власти обнародовали документ об изъятии земли у телешоу «Дом-2» под строительство автомобильной дороги. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

«Изъять для государственных нужд – для целей строительства автомобильной дороги Марьино – Саларьево (I этап) у правообладателей объекты недвижимого имущества», – говорится в документе, датированном 2 августа.

Контроль за исполнением распоряжения будет осуществлять заместитель руководителя департамента городского имущества Москвы Наталья Прусакова.

Ранее стало известно, что из-за строительства новой автострассы съемочная площадка «Дома-2», расположенная около поселка Летова Роща в ТиНАО, будет снесена. В соответствии с Генпланом Москвы там предусмотрено строительство дороги «Марьино – Саларьево», которая обеспечит поселки Марьино, Летово и град Московский (ТиНАО) транспортной доступностью до станций метро «Саларьево» и «Филатов луг», а также до радиальных автомобильных дорог Московский – Сосенки и Солнцево – Бутово – Видное. Согласно адресной инвестиционной программе Москвы ориентировочные сроки строительства автодороги – 2018-2021 годы.

Новость вызвала радость у многих противников телешоу. Однако вскоре появилась информация, что власти Москвы нашли новый земельный участок для съемок «Дома-2». «Собственнику объектов и земельного участка компенсируют потерю части земельного участка в полной мере, причем там же, с другой стороны оставшегося участка. С собственником решение согласовано», – сообщал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.08.18

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