Лобное место под снос: площадку реалити-шоу «Дом-2» сравняют с землей

Власти Москвы решили построить дорогу на том месте, где сейчас располагается съемочная площадка шоу «Дом-2». Собственника земли, который сдает участок в аренду, уже уведомили об этих планах. В мэрии подчеркнули, что проект был утвержден «давным-давно».

Земля возле коттеджного поселка Летова Роща, в Новой Москве предоставлена для съемок телешоу на правах аренды. Переговоры о строительстве в этом месте дороги ведутся с владельцем участка фирмой «ЕТК-Инвест» не первый день, сообщил РБК первый замруководителя департамента развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров.

«В соответствии с законом после того, как будут проведены мероприятия по оценке ущерба, связанного с изъятием земельного участка, собственнику будет предложена компенсация в виде денежного выражения либо другой земельный участок», – пояснил чиновник.

На месте съемочной площадки по проекту пройдет дорога из Саларьево до деревни Марьино, что на юго-западе Москвы. В мэрии уточнили, что строительство затронет только земельный участок, жилые объекты в районе Филатов Луг сносить не будут.

По данным издания, территория, на которой снимается реалити-шоу «Дом-2», занимает 2,9 га. На ее благоустройство, в том числе закупку оборудования, ушло 50 млн долларов. Передача, которую называют главной телестройкой страны, выходит на экраны с 2004 года. Телепроект до сих пор пользуется успехом у зрителей и имеет высокие рейтинги. Кроме того, «Дом-2» стал стартовой площадкой для некоторых личностей. Например, Ольга Бузова стала знаменита именно благодаря съемкам в реалити, а уже затем построила карьеру певицы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.07.18

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